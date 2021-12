Jungadler büßen Spitzenposition ein

Mannheim. In der U 20 DNL Division I mussten die Jungadler Mannheim die Kölner Junghaie an der Tabellenspitze an sich vorbeiziehen lassen. Während die Kölner ihre beiden Partien in Ingolstadt gewannen, gab es für die Mannheimer Eishockey-Talente am Samstag beim Tabellenfünften Augsburger EV eine 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)Niederlage. Die Treffer von Philip Hecht zum 1:1 (10.) und Luigi Calce zum 2:2 (20.) reichten nicht für Zählbares.

Am Sonntag nahmen die Jungadler dann aber die drei Punkte aus Augsburg mit, als sie den AEV mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) besiegten. Philip Hecht, Julius Ramoser, Luigi Calce und Ralf Rollinger sorgten für die Mannheimer Tore. In der Tabelle sind Jungadler und Junghaie mit 46 Zählern punktgleich, die Rheinländer haben aber das bessere Torverhältnis und zwei Spiele weniger. and