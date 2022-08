Jungadler auf Reisen

Mannheim. Für die U 20 der Jungadler Mannheim stand zuletzt in der Vorbereitung auf die neue Saison mit dem Hejtman Cup 2022 im tschechischen Karlovy Vary die ersten Testspiele an. „Sowohl die tschechischen Mannschaften, als auch die Kölner Junghaie stehen schon länger auf dem Eis als wir“, war U-20 -Cheftrainer Luigi Calce bewusst, dass sein Team mangels Praxis noch nicht um den Turniersieg würde mitspielen können. So fanden sich die Mannheimer Eishockey-Talente im Spiel um Platz fünf wieder, das gegen den HC Ocelari Trinec mit 4:6 verloren ging.

Nach dem Turnier in Tschechien steht für die Jungadler nun am Samstag eine Reise nach Kanada (20. August bis 3. September) auf dem Programm. Im Großraum Toronto steht dabei neben drei Testspielen auch eine Turnierteilnahme vom 27. bis 31. August an.

Saisonstart am 10. September

Mit Linus Brandl, Kevin Bicker, Lua Niehus, Tjark Kölsch, Paul Mayer und Florian Renner weilten sechs Jungadler erst kürzlich in Kanada, wo sie in Red Deer (Alberta) mit der deutschen U-18-Nationalmannschaft am Hlinka Gretzky Cup teilnahmen. Zwar musste sich der deutsche Eishockey-Nachwuchs in allen vier Spielen geschlagen geben, die fleißigsten Punktesammler im DEB-Team kamen aber aus Mannheim: mit Linus Brandl (drei Tore, zwei Vorlagen), Kevin Bicker (1/3) und Lua Niehus (0/2) führten gleich drei Jungadler die interne Scorerliste an.

Zwar beginnt die neue Saison in der U 20 DNL Division I schon am 3. und 4. September, wegen der Nordamerikareise steigen die Blau-Weiß-Roten aber erst am 10./11. September mit zwei Auswärtsspielen in Krefeld in die neue Spielzeit der DNL Division I ein. and