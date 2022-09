Jungadler an der Spitze

Mannheim. Durch einen 6:2 (1:0, 1:2, 4:0)-Heimsieg gegen den ERC Ingolstadt und einen 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)-Auswärtserfolg beim gleichen Gegner, haben die Jungadler Mannheim bereits vorzeitig einen Platz in der Hauptrundengruppe 1 der U 20 DNL Division I mit den besten sechs Teams sicher. Mit 16 Punkten sind die Mannheimer Eishockey-Talente als aktueller Tabellenführer der Gruppe A der Evaluierungsrunde nicht mehr von einem Platz unter den ersten Drei zu verdrängen. Am Samstag (16.45 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) haben die Jungadler den Titelverteidiger Eisbären Juniors Berlin in der Nebenhalle Süd der SAP Arena zu Gast. and

