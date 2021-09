Jugendarbeit trägt Früchte

Augsburg. Einen Start-Ziel-Sieg landeten der Nachwuchs des Golfclubs Mannheim-Viernheim bei den Deutschen Meisterschaften der AK 18 in Augsburg. In der Besetzung Luca Dämgen, Luca Franck, Hugo Griesheimer, Justus Hanf, Tim Kretschmann, Luca Messerschmidt, Nico Seitz und Paul Ulmrich lagen die GC-Youngster mit insgesamt 13 Schlägen über Par an zwei Spieltagen am Ende vier Schläge vor dem Zweitplatzierten, dem Münchener GC. Insgesamt waren 14 Mannschaften am Start.

Mädchen-Quartett auf Platz fünf

Trainer Ted Long, der den Siegerpokal der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft 2021 der AK18-Junioren entgegen nahm, war mächtig stolz auf sein Team. Nach dem ersten Spieltag, den Vierern, lagen seine Jungs noch in geteilter Führung mit dem GC Main-Taunus. Am Sonntag in den Einzeln legten dann Luca Franck und Tim Kretschmann, die jeweils mit starken 72er-Runden ins Clubhaus kamen, den Grundstein zum Sieg. Mit einer ebenso anerkennenswerten Par-Runde auf dem spielerisch anspruchsvollen Par-73-Platz hielt Hugo Griesheimer das Team weiter auf Meisterschaftskurs. Paul Ulmrich mit einer 76er-Runde und Luca Dämgen mit einer 81 machten den Sack dann zu.

Bei den Mädchen kam die vierköpfige GC-Mannschaft in der Besetzung Cora Romy Eger, Zoe Marleen Lüderwald, Marie Näher und Maya Obermüller auf Platz fünf unter insgesamt 14 AK-18-Teams. red