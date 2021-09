Judofighters unter Druck

Sindelfingen. Der zweite Wettkampftag in der 1. Bundesliga ist nicht nach Wunsch der Judofighters Rhein-Neckar verlaufen. Der Aufsteiger verlor seine Begegnungen gegen den JC Samurai Offenbach (5:9) sowie den TV Erlangen (6:8) und liegt mit vier Zählern auf Tabellenplatz sieben der zehn Mannschaften.

„Es war der Wurm drin. Das Glück vom ersten Wettkampftag fehlte völlig“, kommentierte Cheftrainerin Carmen Bruckmann, die auf den Olympiazweiten Saied Mollaei verzichten musste. Sie hatte dennoch auf Erfolge in der Klasse bis 73 kg gehofft. Doch nach seinem Sieg gegen Offenbach hatte Jonas Mollet gegen Erlangen in der Verlängerung Pech. Und Sohn Pascal Bruckmann hat nach zwei Meniskus-Operationen und einem Jahr Pause noch Defizite. Erstmals ging nach langer Verletzungspause Sidney Mai auf die Matte und verlor in letzter Sekunde der vierminütigen Kampfzeit. Verlass war einmal mehr auf Finn Seeger, der alle seine vier Kämpfe gewann.

„Wir haben noch zwei Wettkampftage, da sollte ein Zähler drin sein, aber leicht wird es nicht“, so die Trainerin. Immerhin warten am Samstag in Erlangen Meister TSV Abensberg (derzeit 3.) und der letztjährige Finalist JSV Speyer (6.). „Zum Glück haben wir die vier Punkte vom Auftakt und es gibt in dieser Saison nur einen Absteiger“, bleibt Bruckmann zuversichtlich. sd