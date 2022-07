Jubiläum mit Radstrecke

Heidelberg/Mannheim. In der Trailrunning-Szene ist der Gelita Trail Marathon Heidelberg mittlerweile fest etabliert. Am Wochenende des 17./18. September 2022 findet das Laufevent bereits zum zehnten Mal statt. Anlässlich des Jubiläums kommt mit dem Heidelberg XTRM nun eine neue Herausforderung für sportliche Radfahrer hinzu. Der 23 Kilometer lange Rundkurs am Samstag (17. September) sorgt mit zwei knackigen Downhill-Abfahrten mit Gefällen von bis zu 21 Prozent für Nervenkitzel. Für die Herausforderung im Sattel sind in Heidelberg bis zu 100 Startplätze vorgesehen.

Trailläufer können am Sonntag (18. September) weiterhin zwischen einem Marathon über 42 Kilometer und 1800 Höhenmetern, einer Ultrastrecke über 50 Kilometer (2200 Höhenmeter) und einem 30-Kilometer-Trail wählen. Für Einsteiger und zum Aufwärmen bietet sich der sieben Kilometer kurze Twilight Trail an. Die Onlineanmeldung für den Ausdauer-Wettbewerb ist ab sofort unter trailmarathon-heidelberg.de möglich. red