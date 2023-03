Jubel in letzter Sekunde

Leutershausen. Dank einer starken Aufholjagd hat die SG Leutershausen ein schon verloren geglaubtes Spiel noch gewonnen. Beim 24:23 (9:12) gegen die SG Pforzheim/Eutingen machte der Handball-Drittligist einen Sechs-Tore-Rückstand in der zweiten Halbzeit wett.

Als Alexander Hübe im Tor in der entscheidenden Phase wichtige Paraden lieferte, wechselte das Momentum. Die letzten 20 Minuten der Partie gehörten den Roten Teufeln von der Bergstraße. Getragen von den Heimfans ließ die SGL die Pforzheimer Führung schmelzen, bis rund 90 Sekunden vor Schluss Jonathan Scholz sein Team zum zweiten Mal an diesem Abend in Führung brachte. So freuten sich die Heisemer über den Heimsieg in einem Spiel, das lange Zeit nicht danach aussah, als würden sie als strahlende Sieger von der Platte gehen.

SGL-Tore: Scholz (6), Bauer (5), Pauli (5/3), Götz (3), Haller (2), Ulrich (1), Stippel (1), Schreiber (1). red