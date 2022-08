Jubel in der Nachspielzeit

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hat der VfR Mannheim den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren. Aufsteiger VfL Kurpfalz Neckarau sorgte für die große Überraschung.

Heddesheim – Neckarau 1:2

Der Aufsteiger feierte einen Traumstart in die neue Saison. Heddesheim war in der ersten Viertelstunde tonangebend, Neckarau danach besser im Spiel. Nach der Pause gelang dem VfL Kurpfalz der Führungstreffer. Samed Mollamehmetoglu kam nach einer Ecke zum Abschluss und netzte ein (49.). Doch die Heddesheimer hatten die schnelle Antwort. Nach Vorarbeit von Enis Baltaci traf Andreas Adamek zum 1:1 (55.). In der Folge drängte die Fortuna auf das 2:1. Doch die Heddesheimer vergaben gute Chancen. In der Schlussphase kam Neckaraus Joker Niko Paschaloglou zum Abschluss und traf nach einem Freistoß zum 2:1 (90.+2). „Wir hatten einen Matchplan, der gut aufgegangen ist“, befand der Neckarauer Teamchef Lacky Paschaloglou und betonte: „Wie wollten lange die Null halten und dann hinten raus noch mit Rückkehrern personell nachlegen. Wir sind überglücklich.“ Der Heddesheimer Coach Steffen Kohl sagte: „Wir waren feldüberlegen, nutzten unsere Chancen aber nicht. Vielleicht waren die Neckarauer auch gieriger.“ bol

Walldorf II – Waldhof II 3:1

„Es war insgesamt kein guter Auftritt von uns. Wir hatten nicht den besten Tag“, sagte SVW-Trainer Nico Seegert: „Nach drei Spielen in sechs Tagen waren die Jungs auch etwas müde.“ Nach zwölf Minuten lag sein Team schon mit 0:2 zurück. Ein Foulelfmeter leitete die Niederlage ein. SVW-Torhüter Oliver Seitz lenkte den Schuss zwar an den Pfosten, doch der Ball ging dann an den Rücken des Keepers und trudelte über die Linie (7.). Bei den weiteren Treffern von Maximilian Fesser (12.) und dem 3:0 (49.) durch Max Schmitten verteidigte die Seegert-Elf schlicht und einfach schlecht. Lazar Ilic gelang zumindest noch der Ehrentreffer (79.). „Das Spiel stand zu keiner Zeit auf der Kippe, richtig eng ist es für Walldorf nie geworden“, musste Seegert eingestehen. rod

Eppingen – VfR Mannheim 1:2

Das Spiel begann mit einer Großchance für die Platzherren (2.). Der VfR attackierte danach früh in der Hälfte der Gastgeber, ließ den Ball zirkulieren und übernahm die Kontrolle über das Spiel. In der 39. Minute wurde Ali Ibrahimaj nach schönem Zusammenspiel mit Ayhan Sabah im Eppinger Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß versenkte der Gefoulte selbst. Nach dem Seitenwechsel blieb der VfR tonangebend und erhöhte auf 2:0: Sabah hatte mit einem feinen Pass Ibrahimaj in der Mitte bedient, der eiskalt vollstreckte. Danach schlichen sich beim VfR einige Nachlässigkeiten ein. Jan-Hendrik Hoyer verkürzte für Eppingen zum 1:2 (63.). Die Mannheimer brachten den Vorsprung aber über die Zeit. „Es war ein überflüssiges Gegentor und dann warf der Gegner alles nach vorne. Es wurde spannend, doch unser Sieg war absolut verdient“, sagte VfR-Coach Volkan Glatt nach dem 2:1-Erfolg. vfr