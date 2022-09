Joker Engelhardt sticht

Mannheim. Lediglich drei Minuten Anlaufzeit benötigte DJK Feudenheims Joker Simon Engelhardt, um dem Spiel die entscheidende Wendung zu verpassen. Nach seiner Einwechslung in der 60. Minute fackelte der Rechtsfuß nicht lange und zirkelte einen Abpraller mit einem gefühlvollen Außenristschuss ins lange Eck zur 2:1-Führung. Für die DJK der Knackpunkt auf dem Weg zum 3:1-Heimsieg gegen den lange Zeit stark spielenden FV Fortuna Heddesheim II. „Wenn Heddesheim das Spiel gewinnt, wäre das absolut in Ordnung gewesen. Die zweite Halbzeit war dann ein offener Schlagabtausch, aber wir hatten den längeren Atem und den größeren Willen das Spiel für uns zu entscheiden“, lobte DJK-Trainer Giuseppe Giordano die Mentalität seines Teams.

Die erste Viertelstunde dominierte zwar noch die DJK, die nach einer schnell ausgeführten Ecke durch Antonio Vendra in Führung ging (2.). Doch als Fortunas Mittelfeldstratege Dennis Bellan mit der ersten Offensiv-Aktion zum 1:1-Ausgleich traf (15.), kippte das Spiel komplett. Fortan war Heddesheim am Drücker und erspielte sich mehrere hochkarätige Tormöglichkeiten. Angetrieben vom technisch versierten Bellan scheiterte die Fortuna entweder am DJK-Keeper Thomas Fabig oder wie Stürmer Adrian Pugar zweimal an der Unterkante der Latte.

Fortuna lässt zu viele Chancen aus

„Mit dem 1:1 waren wir zur Halbzeit gut bedient. In der zweiten lief es dann wieder besser“, sah Engelhardt noch von der Bank aus, wie Heddesheim nach dem Ausgleich spielerisch aufdrehte und der DJK auch in den Zweikämpfen den Schneid abkaufte. „Wir wollten griffiger sein und das haben wir nach der Pause auch umgesetzt. Wir waren dann enger dran an den Gegenspielern. In der ersten Halbzeit haben wir nur reagiert“, erkannte auch Giordano das Manko im DJK-Spiel.

Die ersten zwei Großchancen nach der Halbzeit gehörten dennoch wieder der Fortuna, die den Ball bei drei Versuchen aber nicht über die Linie brachte (54.). Besser machte es dann Joker Engelhardt bei seiner ersten Chance. Dabei profitierte der Rechtsfuß von einem Abstimmungsfehler in der Heddesheimer Defensive und verwandelte den Abpraller sehenswert zur Führung. „Hätte ich den Ball angenommen, wäre er noch irgendwo hingesprungen, da hatte ich keine Lust drauf. Der Ball hätte allerdings auch auf die Autobahn fliegen können“, scherzte Engelhardt nach seiner technisch anspruchsvollen Direktabnahme, die den Weg zum sechsten Sieg im siebten Spiel ebnete.

Damit stellte der rechte Mittelfeldspieler den Spielverlauf auf den Kopf und verpasste Heddesheim einen Nackenschlag. Das Gegentor zeigte Wirkung, die Fortuna fand offensiv keine Mittel mehr. Die DJK konzentrierte sich auf eine stabile Defensive und hielt den Gegner leidenschaftlich vom eigenen Tor fern. In der 92. Minute verpasste Sebastian Mnich die Entscheidung per Strafstoß und scheiterte an Fortunas Torhüter Nick Ruppert, doch wenige Sekunden später machte Jarno Strack dann den Deckel drauf. „Ein paar Konter hätten wir noch effizienter ausspielen können, dann hätten wir früher Ruhe gehabt. Für uns war es nach der Niederlage in Käfertal wichtig, direkt wieder zu gewinnen“, freute sich Engelhardt über den Sieg und über die Werbung in eigner Sache. „Zuletzt habe ich mehr von Anfang an gespielt, was mir auch lieber ist. Wenn ich bei unserem breiten Kader mal von der Bank komme, dann ist das schon in Ordnung. Wenn es dann so läuft wie heute, ist beim nächsten Mal vielleicht wieder ein Einsatz von Beginn an drin“, ergänzte Engelhardt, der im vergangenen Jahr noch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam.

„Ich weiß, das Simon unzufrieden ist, wenn er nicht von Anfang an spielt, aber von der Bank aus ist er im Moment effektiver und mutiger. Er ist ein feiner Kicker, den ich gerne in meiner Mannschaft habe“, gab es von Trainer Giordano ein Extra-Lob.