Jöhl vertraut der Jugend

Heddesheim. Nachdem sich der FV Fortuna Heddesheim II in der Fußball-Kreisklasse A II in den letzten Jahren stets im Verfolgerfeld der Spitzenteams aufgehalten und genüsslich die Rolle des Jägers eingenommen hat, wurde das Team von Trainer Thomas Jöhl nun erneut als Geheimfavorit gehandelt. Doch gleich zum Saisonauftakt setzte es mit dem 0:5 gegen die DJK Feudenheim einen gehörigen Dämpfer. Trainer Jöhl, ein sehr erfahrener Mann seiner Gilde, hängt diese Klatsche allerdings nicht zu hoch – hat sie doch eine Vorgeschichte.

„Eine Woche vor Rundenbeginn ist etwas vorgefallen, so dass vier Spieler des Kaders, davon drei Stammspieler, die Mannschaft verlassen und mich nicht in Kenntnis gesetzt haben“, so Jöhl. Heute ist der Rauch verzogen und die vier Akteure wurden nach einem Gespräch mit der Vorstandschaft wieder für den Trainingsbetrieb zugelassen. In der Zwischenzeit hat die blutjunge Rumpf-Mannschaft von Jöhl allerdings drei beeindruckende Siege gegen den SC Käfertal (2:1), die SpVgg Türkspor Edingen (7:0) und den MFC Phönix Mannheim (3:0) – allesamt durchaus keine Laufkundschaft – erzielt.

„Zum großen Teil sind die Spieler nicht älter als 19 oder 20. Gerade gegen Phönix haben sie sehr geduldig gespielt, bis die Partie entschieden war. Das stimmt mich sehr positiv“, schaut Jöhl optimistisch in die Zukunft und sieht aktuell keine Veranlassung, sein Team auch nach Rückkehr der vier begnadigtem Spieler umzubauen. Gegen die Überraschungsmannschaft SG Mannheim kann Jöhl eventuell mit einem Spieler aus dem Verbandsliga-Kader als Verstärkung rechnen. wy