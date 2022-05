Jetzt soll Michel Abt die Eulen retten

Ludwigshafen. Nach nur 38 Tagen ist die Zeit von Michael Biegler beim Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen schon wieder vorbei. Am Donnerstag gab der Club bekannt, dass Michel Abt den aktuellen Tabellen-15., der noch Punkte für den Klassenerhalt benötigt, in den abschließenden vier Spielen betreuen wird. Bei der Auswärtsbegegnung der Ludwigshafener am Freitagabend um 19.30 Uhr beim VfL Lübeck-Schwartau sitzt der 31-Jährige, der bei den Rhein-Neckar Löwen lange Trainer der Zweiten Mannschaft war, schon auf der Bank.

Was überraschend und eigentlich auch vielversprechend begann, endete in einem Debakel für Trainerfuchs Biegler – aber vor allem für die Clubverantwortlichen. Der 61-jährige Biegler, der in der Handballszene eigentlich den Ruf eines Top-Trainers besitzt, war von der Eulen-Führung am Ostermontag überraschend als Nachfolger für Ceven Klatt, der die Saison als Chefcoach begonnen hatte, präsentiert worden. Damals stand die Mannschaft noch auf einem sicheren Mittelfeldplatz. Biegler hatte vom Klub damals die Vorgabe bekommen, das Team „in die richtige Richtung zu lenken“. Nun, sechs Wochen später, liest sich die Bilanz der Eulen unter Coach Biegler verheerend. In zehn Spielen gab es neun Niederlagen. Die Pfälzer haben nur drei Pluspunkte mehr als der Drittletzte TV Großwallstadt, der den ersten Abstiegsplatz belegt. Nach der 24:31-Heimniederlage am Sonntag gegen den VfL Eintracht Hamm warf Biegler nun offenbar selbst das Handtuch.

Abt überzeugt: „Es geht besser“

„Wir sind Michael Biegler dankbar für seine Zusage in schwieriger Lage. Er wollte uns – auch aus alter Verbundenheit – helfen. Ich verstehe seine Enttäuschung darüber, dass er alles versuchte, aber die Ergebnisse dann nicht da waren“, sagt Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Nun soll Michel Abt die ultimative Katastrophe, den Abstieg in Liga drei, verhindern. Der 31-Jährige war in den vergangenen fünf Jahren Trainer der Zweiten Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen, die er in diesem Jahr zur Meisterschaft in der Dritten Liga führte. „Michels Motivation und Überzeugung war sofort spürbar“, sagt Heßler und betont: „Er freut sich auf die Herausforderung und wir freuen uns, dass er gemeinsam mit dem vorhandenen Trainer-Team die Aufgabe annimmt.“

Der neue Mann sagt: „Ich hatte nach dem Gespräch mit Lisa Heßler ein total gutes Gefühl. Ich habe einige Spiele der Eulen gesehen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass es besser geht.“ Michel Abt trifft beim Eulen-Team auf alte Bekannte: „Max Haider kenne ich noch aus der Kronauer Zeit, gegen Jan Remmlinger und Stefan Job habe ich gespielt, Yessine Meddeb und Veit Schlafmann habe ich trainiert, ich kenne auch Hendrik Wagner.“

Zwar hat sich die Personallage bei den Eulen nicht großartig verbessert, dennoch hofft Abt gegen Schwartau endlich wieder auf einen Erfolg. Beim Ligazehnten trifft Abt mit Trainer-Kollege Michael Roth übrigens auf einen weiteren Kronau-Östringer, der an der Ostsee für neuen Schwung gesorgt hat.