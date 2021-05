Jetzt soll es Schmitt schaffen

Mannheim. 2015 stieg der VfR Mannheim aus der Fußball-Oberliga Baden Württemberg ab. Seitdem versucht der Traditionsclub verzweifelt die Rückkehr. Nach jeweils drei dritten Plätzen von 2016 bis 2018 in der Verbandsliga reichte es danach nur zu Rang neun (2019) und acht (2020). Als die aktuelle Saison wegen der Pandemie abgebrochen wurde, waren die Rasenspieler ebenfalls Achter. Der Klub trennte sich deshalb schon wieder von dem gerade vor der Runde verpflichteten Coach Andreas Backmann. Nun soll Ralf Schmitt die Erste Mannschaft des Deutschen Meisters von 1949 zumindest wieder in den Bereich der Aufstiegsplätze der Verbandsliga Nord führen. Der Pfälzer, der Anfang März als neuer Trainer präsentiert wurde, ist hochmotiviert.

„Der VfR Mannheim ist für mich im Fußball noch immer eine TopAdresse, deshalb freue ich mich auch sehr, dass ich hier arbeiten darf“, sagt Schmitt, der selbst auf eine interessante Karriere als aktiver Kicker zurückblicken kann. Der 44-Jährige ist gebürtiger Speyrer und wohnt auch in der Domstadt. Der Pfälzer spielte als Profi von 2003 bis 2004 für den Karlsruher SC, stand danach einige Monate beim Regionalligisten FC Nöttingen unter Vertrag und wechselte dann 2005 zu den Sportfreunden Siegen, mit denen er den Aufstieg in die Zweite Bundesliga schaffte. Von 2006 bis 2008 stürmte Schmitt für die damalige Regionalligamannschaft des TSV 1860 München, danach ließ er die Aktivenkarriere bei seinem Heimatclub FC Speyer 09 ausklingen und wechselte ins Trainergeschäft.

Mit Siegen in die 2. Liga

Der ehemalige Mechtersheimer Ralf Schmitt freut sich auf seine neue Aufgabe beim VfR Mannheim. © Imago

„Bereits in den vergangenen Jahren stand ich im Kontakt mit den Offiziellen des VfR“, berichtet Schmitt. Von 2017 bis 2020 fungierte er als Cheftrainer beim Südwest-Oberligisten TuS Mechtersheim. Dort leistete er gute Arbeit, etablierte das Team im gesicherten Mittelfeld der Liga „Bis auf ein Seuchenjahr in 2019/2020 mit vielen Verletzten war es dort auch eine sehr erfolgreiche Zeit“, sagt Schmitt, der sich im Dezember 2020 einvernehmlich von den Mechtersheimern trennte. Und nun also der VfR Mannheim.

Gibt es für den Pfälzer eigentlich einen großen Unterschied zwischen Fußball links und rechts des Rheins? Schmitt muss bei seiner etwas Antwort schmunzeln. „Man sagt ja immer, dass die Ligen in Baden Württemberg stärker sind“, weiß er um die Vorurteile, räumt aber ein: „Im Südwesten gibt es schon viele Mannschaften in der Oberliga, die eher über das Physische kommen und auch mit langen Bällen operieren.“

Schmitt hat in der Zusammenstellung des neuen VfR-Kaders aber auch im Südwesten nach Verstärkungen geschaut. „In den Anfangszeiten beim TuS Mechtersheim hatte ich eine sehr gute Truppe, da habe ich mit dem ein oder anderen durchaus gesprochen. Doch manchmal spielt eben auch die berufliche Situation eine Rolle. Deshalb ist es mir nicht ganz gelungen, die Leute zu bekommen, die ich auch wollte“, sagt der neue VfR-Coach. Aber fündig ist er an alter Wirkungsstätte doch noch geworden. Mit Julio Cesar Yugar Koelle kommt vom TuS Mechtersheim ein junger Brasilianer, der im offensiven Mittelfeldspiel beheimatet ist, zu den Rasenspielern. Und als Co-Trainer wird Marco Coppola fungieren, der mit Schmitt schon in Mechtersheim zusammengearbeitet hat.

Nächster Umbruch im Kader

„Es wird im Kader schon einen kleinen Umbruch geben“, sagt Schmitt, der betont: „Wir haben aber auch versucht, viele Spieler aus dem alten Kader zu halten.“ Bislang steht als Neuzugänge ein Quintett fest, das in der vergangenen Spielzeit für den Liga-Konkurrenten Fortuna Heddesheim am Ball war. Christian Kuhn, John Malanga, Marcel Schwöbel sowie Dennis Lodato und Eric Schaaf haben beim VfR angeheuert.

Weiter neu sind die erfahrenen Andre Redekop, ein Offensivspieler, der zuletzt beim 1. CfR Pforzheim war, und Christian Telch, ein defensiver Mittelfeldmann vom FC 08 Homburg, der auch schon Drittligaerfahrung aus Offenbach aufweisen kann. Zudem kommen noch Blerton Muca (31) vom SV Zeilsheim und Torhüter Steven Ullrich, der schon in Schwetzingen und Heddesheim zwischen den Pfosten stand.

Schmitt ist sich bewusst, dass beim VfR der Erfolgsdruck immer immens hoch ist. Doch die Aufgabe, es zu schaffen, reizt ihn. Wann der VfR mit Vorbereitung loslegen wird, ist noch nicht ganz klar. „Es ist ja leider so, dass das Planen in dieser besonderen Situation ganz schwerfällt“, sagt Schmitt. „Vor drei Wochen habe ich noch überhaupt nicht gedacht, dass Training möglich sein würde. Mit dem Impffortschritt geht es jetzt aber wirklich schnell voran und vielleicht geht es bald los. Klar ist aber: wir fangen erst einmal sehr dosiert an.“