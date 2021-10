Janicki sprintet zu vier DM-Medaillen

Bremen. Para-Ruderin Claire Janicki vom Mannheimer Ruderverein Amicitia hat sich bei der Sprint-DM mit insgesamt vier Medaillen belohnt. Im PR3-Einer gewann Janicki auf der 350 m-Strecke die Silbermedaille. Ebenfalls auf den zweiten Platz ruderte die 18-Jährige im Mixed-Zweier mit Jan Helmich (Dortmund) über die gleiche Distanz. Hinzu kam die Goldmedaille im PR3-Zweier mit Susanne Lackner (Vilshofen) und ein erster Platz im Mixed-Vierer mit Steuerfrau.

Eine eindrucksvolle Ausbeute für Rudertalent Janicki, die in dieser Form auch bei der abgesagten Weltmeisterschaft in China gute Ergebnisse hätte erzielen können. Von der ersatzlos gestrichenen WM in Shanghai war auch Amicitia-Ruderer Simon Klüter betroffen. jab