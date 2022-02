Janicki fährt zu Einer-Gold

Mannheim. Claire Janicki (Bild) vom Mannheimer Ruderverein Amicitia hat bei der Deutschen Ruderergometer-Meisterschaft im Para-Rudern die Goldmedaille errungen. Bei der virtuell durchgeführten Veranstaltung siegte die 18-Jährige im PR2-Einer über die 2000-Meter-Distanz in 9:35 Minuten. Bereits qualifiziert hat sich das Mannheimer Rudertalent für die Indoor Weltmeisterschaften, die ursprünglich in Hamburg stattfinden sollten. Janicki meisterte die Qualifikationsläufe Anfang des Monats über die 500-und 2000-Meter-Strecke und tritt nun am Freitag und Samstag in den virtuell durchgeführten Finalläufen an.

Das gute Abschneiden bei den Deutschen Meisterschaften aus Sicht der Amicitia rundete Leonie Herrmann ab. Gemeinsam mit den Ruderinnen vom der Mannheimer RG Baden und dem Ludwigshafener RV ruderte Herrmann im Sprintrennen des Frauenachters auf der 350-Meter-Strecke auf Platz eins. Ole Mahnke vom MRVA belegte zudem in seiner Altersklasse Rang vier.

© Michael Ruffler

Unterdessen wurde der Ruderverein Amicitia zu einem der neuen Landesstützpunkte im Nachwuchs-und Pararudern ernannt. Eine Auszeichnung und die Bestätigung für das Nachwuchskonzept des Vereins, der den Stützpunkt in Zusammenarbeit mit der Mannheimer Rudergesellschaft Baden leitet. jab

