Jahresausklang bei den Jungadlern

Mannheim. Bevor sich die Jungadler Mannheim in der U-20-DNL bis zum 8. Januar in die Pause verabschieden, müssen sie am Samstag (16.30 Uhr) und Sonntag (11.15 Uhr) noch zwei Auswärtsspiele beim ERC Ingolstadt bestreiten.

Während es für die siebtplatzierten Bayern darum geht, die kleine Hoffnung auf Platz sechs und die damit verbundene Play-off-Teilnahme am Leben zu erhalten, brauchen die Mannheimer die Zähler im Rennen um die ersten beiden Plätze. Diese bedeuten den direkten Einzug ins Play-Off-Halbfinale. Beide Teams trafen im Oktober bereits in Mannheim aufeinander, hier siegten die Jungadler mit 6:3 und 4:3. and