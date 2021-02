Mannheim. Als am Sonntag in der Nebenhalle Süd der SAP Arena um 15.27 Uhr die Schlusssirene ertönte, war die Fraueneishockey-Bundesligasaison 2020/21 für die Mad Dogs Mannheim zu Ende. Auf der Anzeigetafel stand nach dem letzten Hauptrundenspiel für die Schwarz-Gelben eine 0:6 (0:2, 0:4, 0:0)-Niederlage gegen die Damen der Eisbären Juniors Berlin, die somit das Duell um Platz vier für sich entschieden.

Während die Berlinerinnen nach dem geschafften Einzug ins DM-Finalturnier in Füssen (13./14. März) bester Laune waren, hielt sich die Enttäuschung bei den Mad Dogs in Grenzen. Richtig weh hatte den Mannheimerinnen die knappe 4:5 (1:3, 2:0, 1:2)-Niederlage am Vortag getan, war damit doch die Chance dahin, es aus eigener Kraft ins Finalturnier zu schaffen. „Am meisten bin ich enttäuscht, dass es für die Mädels nicht gereicht hat“, sagte Randall Karsten. Der Mad-Dogs-Cheftrainer hätte sein Team diesmal gerne unter die Top-Vier geführt, nachdem man schon in der vergangenen Saison im Duell mit Berlin Platz vier nur knapp verpasst hatte. „Gerade in einem Finalturnier kann man dann schon mal überraschen“, erinnerte Karsten daran, dass seine Mannschaft in dieser Saison erstmals den Rekordmeister ESC Planegg-Würmtal geschlagen hatte.

Auch für Alex Woken endet die Saison mit einer Enttäuschung. © Pix

„Das wäre natürlich richtig toll gewesen“, wäre für Mad-Dogs-Kapitänin Yvonne Vorlicek mit der Teilnahme am Finalturnier ein Traum in Erfüllung gegangen. Nach der bitteren Niederlage am Samstag stand der 35-Jährigen die Enttäuschung ebenso ins Gesicht geschrieben wie allen Mad Dogs einschließlich dem Trainergespann um Randall Karsten und Assistent Sven Schmitz.

„Theoretisch hätte das Tor auch jeder andere machen können“, wusste Vorlicek um die Ironie des Schicksals, dass am Samstag mit Theresa Knutson ausgerechnet jene Berliner Angreiferin den Siegtreffer zum 5:4 (58.) markierte, die in den vorangegangenen beiden Bundesligaspielzeiten noch die Topscorerin der Mad Dogs war.

„Wir drehen hier einen 1:3-Rückstand und gehen selbst mit 4:3 in Führung, aber da standen eben noch über 17 Minuten auf der Uhr“, sah Vorlicek, wie Alex Woken (13., 37.), Sarah Weyand (33.) und Mathilde De Serres (43.) mit ihren Treffern die Partie zugunsten der Mad Dogs gedreht hatten, ehe Franziska Brendel das 4:4 (48.) und Theresa Knutson das 5:4 für Berlin gelangen. Für die Hauptstädter hatten zuvor Annabella Sterzik (4., 12.) und Stephanie Keryluk (15.) getroffen.