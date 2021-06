IOC erkennt Eisstocksport voll an

Lausanne/Mannheim. Über Jahrzehnte hat Manfred Schäfer (Bild) viel Zeit, Energie und Herzblut investiert - jetzt ist es soweit: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Internationale Eisstocksport-Föderation (IFI) voll anerkannt. Dies gab das IOC in einer Pressemitteilung bekannt.

AdUnit urban-intext1

Schäfer war von 1999 bis 2020 als IFI-Weltpräsident in vielen Ländern unterwegs, um seiner Sportart zur höchsten Anerkennung und damit auch zur Aufnahme ins olympische Programm zu verhelfen. „Ich habe die Prozedur damals angeleiert und gemeinsam haben wir es geschafft, 2018 vorläufig anerkannt zu werden“, berichtet Schäfer auf Nachfrage. „Danach wurden Lücken in den Anforderungen seitens des IOC geschlossen. Nachdem ich auf 906 Seiten unseren Antrag begründet haben, mussten meine Nachfolger dann nochmals alles beantworten“, schildert Schäfer den mühsamen Weg.

© Pressefotoagentur Thomas Tröste

Chance auf Mailand 2026

„1999 waren 16 Nationen in unserem Verband organisiert, jetzt sind es 48“, berichtet Schäfer, der 2020 zum IFI-Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Dass die Sportart weltweit und nicht nur in wenigen Ländern ausgeübt wird, war einer der Forderungen des IOC. „Wären wir eine Sommersportart gewesen, hätten wir die Anerkennung wegen der enormen Konkurrenz keine Chance gehabt“, ist sich der Mannheimer sicher.

AdUnit urban-intext2

Dass mit Thomas Bach ein Deutscher an der Spitze des IOC steht, sei kein Vorteil gewesen. „Herr Bach hat sich bis zum Schluss neutral verhalten. Erst als 2018 zumindest die vorläufige Aufnahme geklappt hat, hat er gesagt: ,Endlich‘“, erinnert sich Schäfer.

Dank der vollständigen Anerkennung, die bei der IOC-Session in Tokio während der Sommerspiele formal bestätigt werden muss, erhält der Eisstocksport-Weltverband nun Fördermittel und hat die Chance auf Olympia. „Wir sind jetzt im Olympic Movement drin. Das ist die Grundvoraussetzung, um ins Programm aufgenommen zu werden. Die Zeichen stehen sehr positiv, dass wir ab 2026 in Mailand dabei sind. Auch das wird in Tokio endgültig entschieden“, blickt Manfred Schäfer gespannt auf die Sitzung in Japan - damit sich Zeit, Energie und Herzblut endgültig gelohnt haben. (Bild: Tröster)

AdUnit urban-intext3