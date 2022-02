Interne Konkurrenz belebt das Geschäft

Sandhausen. Teil eins der englischen Woche hat der SV Sandhausen mit einer ordentlichen Leistung und vor allem dem 2:0-Sieg über den direkten Konkurrenten Aue (wir berichteten) erfolgreich bewältigt. Schon an diesem Dienstag könnte der Fußball-Zweitligist im Tabellenkeller einen Schritt nach vorne und bereits mit einem Unentschieden im Nachholspiel am Dienstag beim nordbadischen Konkurrenten Karlsruher SC (18.30 Uhr) vom Relegationsplatz auf Rang 15 und damit seit langen wieder an rettende Ufer vorrücken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass das aber ein schweres Unterfangen wird, weiß Trainer Alois Schwartz nur zu gut. Schließlich verfolgt er als ehemaliger Trainer den Weg des KSC ganz besonders. Der 54-Jährige war von 2017 bis 2020 am Wildpark tätig. Und auch die Bilanz der vergangenen Jahre spricht im nordbadischen Duell eindeutig für die Fächerstädter.

Kapitän Dennis Diekmeier hat seine Gelbsperre abgesessen. © Anspach/dpa

Doch der SV Sandhausen hat durch den ersten Heimsieg nicht nur Selbstvertrauen getankt. Schwartz sieht sein Team nach den jüngsten Neuverpflichtungen – allein sieben am letzten Transfertag – in der Breite deutlich besser aufgestellt: „Konkurrenz belebt das Geschäft“, zitierte er in der Pressekonferenz einen altbekannten Spruch. Das hat er in den ersten Trainingstagen und auch im Aue-Spiel schon festgestellt. Denn auch die eingewechselten Akteure – wie etwa Erik Zenga – hätten gezeigt, dass der Trainer jederzeit auf sie bauen kann.

Kapitän Diekmeier kehrt zurück

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und das kann schon in Karlsruhe der Fall sein – auch unter dem Gesichtspunkt der Belastungssteuerung und im Hinblick auf das nächste wichtige Spiel am Sonntag beim erstarkten Schlusslicht Ingolstadt. „Wir können dem einen oder anderen eine Pause in der englischen Woche gönnen“, sagte Schwartz. Ob er das auch machen wird oder doch der Startelf aus dem siegreichen Aue-Spiel das Vertrauen schenken wird, wollte er noch nicht verraten: „Das halte ich mir noch offen.“

Und die Optionen sind sogar noch größer geworden, denn Kapitän Dennis Diekmeier kehrt nach überstandener Gelbsperre in den Kader zurück. Ob das auch von Beginn an auf dem Feld tun wird, will Alois Schwartz noch entscheiden. Schließlich machten sowohl Bashkim Ajdini auf der rechten Abwehrseite als auch Ersatzkapitän Aleksandr Zhirov („Die Binde hat ihn beflügelt, er hat stabil gespielt“) ein gutes Spiel. Pluspunkte gesammelt hat sicher auch Neuzugang Tom Trybull auf der Sechserposition: „Das war eine sehr gute Leistung, er hat sehr viel weggemacht und ein gutes Auge gezeigt. Das gibt ihm noch mehr Auftrieb.“

Karlsruhes Trainer Christian Eichner muss übrigens im ersten Heimspiel des Jahres auf jeden Fall umstellen: Denn wegen einer Gelbsperre wird Christoph Kobald im Nachholspiel fehlen und von Routinier und Ex-Sandhäuser Daniel Gordon ersetzt.

Rund 9500 Fans im Wildpark

„Wir wissen, was für eine Art Fußball auf uns zukommen wird. Wir wissen, welche Konsequenzen das für uns haben wird“, sagte Eichner – wohlwissend, dass auch sein Team jeden Zähler braucht, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Aber Alois Schwartz und seine Mannschaft wollen eben – vor voraussichtlich 9500 Zuschauern – auch da weitermachen, wo sie gegen Aue aufgehört haben: „Das war nur ein kleiner Schritt, der nächste soll dann in Karlsruhe folgen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3