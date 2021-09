Ingrams Rückkehr von Erfolg gekrönt

Mannheim. Es war ein Auftakt nach Maß: Die Basketballer der SG Mannheim haben ihr erstes Saisonspiel in der Regionalliga Südwest gewonnen. Beim 81:71 (39:40)-Erfolg beim VfL Bensheim stand ein Spieler dabei ganz besonders im Fokus: SG-Neuzugang Jeremy Ingram, der auf seinen ehemaligen Club traf. Der Shooting Guard wusste: „Die würden mir jemand auf die Füße stellen – und das haben die Bensheimer dann auch getan. Aber das war kein Problem, denn ich habe in Alexander Kuhn jemanden gehabt, der immer wieder offen war und die freien Würfe genutzt hat. Das war super.“

Kuhn erzielte in Bensheim insgesamt 24 Punkte und war vor allem in den ersten beiden Vierteln in der Offensive wichtig für das Team von Trainer Chris Cummings. Nach zehn Minuten führte die SG mit 22:20. Doch die Partie blieb eng. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. Bensheim lag zur Pause mit einem Zähler vorne.

Die SG Mannheim (blau) war stark unter den Körben. © Thorsten Gutschalk

Im dritten Abschnitt glänzten die Mannheimer dann durch eine sehr gute Verteidigungsarbeit. David Scheffels hatte sechs, Matthias Meier fünf Rebounds und Ingram selbst holte sich viermal den Ball von einem und initiierte damit Schnellangriffe. Vor dem Schlussabschnitt führten die Mannheimer 67:58.

Kampfgericht verschreibt sich

Und in den letzten zehn Minuten ließ auch die Manndeckung der Südhessen gegen Ingram nach. Der US-Amerikaner übernahm im Angriff Verantwortung und sorgte mit seinen letztlich 28 Punkte dafür, dass der Sieg an der Bergstraße nicht mehr in Gefahr geriet.

Dass in der offiziellen Statistik nur 15 auftauchten, lag daran, dass die Punktezähler des Kampfgerichts die erfolgreichen Körbe von Ingram auf dem Scoreblatt Alexander Kuhn gut schrieben. Ingram war der Fauxpas der Jury nach dem 81:71-Erfolg egal. „Wie viele Punkte ich erziele, interessiert mich nicht. Hauptsache ist, dass am Ende der Sieg eingefahren wird. Und der stand nach der Partie da. Super“, betonte der Guard.

Neben Kuhn und Ingram zeigten auch David Scheffels und Routinier Slawomir Klocek sehr ordentliche Leistungen. Insgesamt funktionierte das Kollektiv der SG. „Vor dem Spiel hat jeder gesagt: Ihr macht doch gar keine Testspiele, ob das gut gehen kann?“, sagte Ingram. „Aber wir haben eine geschlossene Leistung gezeigt, es hat viel funktioniert. Ich denke, wir werden noch einigen Teams große Probleme bereiten.“

Am Sonntag, 15.15 Uhr, feiern die Mannheimer ihr Heimdebüt. In der GBG Halle am Herzogenried empfangen Ingram und Co. die Bona Baskets Limburg. „Wir werden bereit sein“, sagte Ingram.

SG: Ingram (28), Kuhn (24), Klocek (7), Kaufhold (3), Scheffels (6), Meier (6), Jan Hartinger (5), Bluhm (2), Steven Hartinger, Almenäs, Kalocai, Hempel.

