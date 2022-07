In Weinheim über Stock und Stein

Weinheim. Jede Menge Höhenmeter und ein abwechslungsreiches Terrain erwartet die fast 300 Läufer, die sich bislang für die Premiere von Weinheim Trails angemeldet haben. Am Sonntag um 8.30 Uhr geht es auf dem Marktplatz mit dem Start der Kurzstrecke los, um 9 Uhr schließt sich die Langstrecke an, ehe der Kurpfalz Kids Run der Kinder um 9.05 den ersten Weinheimer Traillauf-Tag beschließt. Die Sieger der 11,5 Kilometer langen und mit 360 Höhenmetern versehenen Kurzstrecke werden nach etwa einer Stunde wieder am Marktplatz erwartet, die der 24,7 Kilometer langen und mit 750 Höhenmetern knackigen Langstrecke gegen 11 Uhr.

„Wir haben uns entschlossen, den Start wegen der hohen Temperaturen vorzuverlegen, um der ganz großen Hitze zu entgehen“, sagen die Weinheimer Organisationsleiterin Silvia Felt-Balbach und Jürgen Kurapkat von der veranstaltenden PLAN B event company. Die wird die komplette Strecke auch mit Fähnchen an den Bäumen und Kreidepfeilen auf dem Boden versehen. „Auch dank der vielen Helfer, allein unser Sponsor trans-of-flex stellt 15, wird sich am Sonntag niemand verlaufen“, freut sich Felt-Balbach.

Hinauf zur Geiersberghütte

Harte Anstiege gehören zum Trail-Sport dazu und machen den Reiz aus. © Plan B

Ohnehin spürt sie bei dieser besonderen Lauf-Premiere viel Weinheimer Unterstützung. Die Läufer dürfen beim TC 82 Weinheim duschen, die Stadt zeigte sich von Beginn an sehr offen und auch die Gastronomen auf dem Marktplatz freuen sich über die zusätzliche Belebung. Los geht es auf dem Marktplatz durch Schlosspark und Exotenwald, wo bis zur Geiersberghütte dann der erste knackige Anstieg wartet. In 320 Metern Höhe, dem höchsten Punkt der Kurzstrecke, angekommen geht es dann auf einem Mountainbike-Trail und einem Teil des Burgensteigs bis um Waldschwimmbad weiter, wo eine Straßenquerung ansteht. Auf der anderen Seite geht es auf dem Burgensteig wieder zurück Richtung Innenstadt. Infos und Anmeldung online unter: weinheimtrails.de at