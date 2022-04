„In Rückrunde geht es nicht gerecht zu“

Mannheim. Die Tischtennis-Herren der DJK Käfertal/Vogelstang haben in der Verbandsliga mit dem 8:8 gegen den FC Lorbach ein wichtiges Unentschieden geholt. Nach den Doppeln führte die DJK mit 2:1, vor dem Schlussdoppel lagen die Käfertaler mit 8:7 vorn. Doch Marc Adler und Dominik Schwarz unterlagen den Lohrbachern Markus Schmitt und Yannick Frey mit 2:3-Sätzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Angesichts der Tatsache, dass drei corona-erkrankte Akteure gerade wieder aus der Quarantäne draußen waren, ist der Punkt in Ordnung“, sagte DJK-Kapitän Robert Hackmann. In der Tabelle bleiben die Käfertaler mit 8:14 Punkten auf dem sechsten Platz und damit auf einem Nichtabstiegsrang.

Die DJK, die zuvor zum Spiel beim TTC Kleinsteinbach/Singen II wegen der vielen erkrankten Spieler nicht antreten konnte, hat aber lediglich zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. „Dass es plötzlich für uns eng wird, hat auch damit zu tun, dass reihenweise Spiele abgeschenkt werden. Der TTC Ketsch ist Vierter und hat von elf Punkten acht geholt, weil der Gegner nicht angetreten ist. Ich finde, die Entscheidung, eine Rückrunde zu spielen, ist eine Farce, denn das geht nicht gerecht zu“, sagt Hackmann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die DJK hat noch fünf Partien. Die nächste ist erst am 24. April beim TTV Ettlingen II. „Ich bin gespannt, ob Teams wie Mosbach-Wallstadt, die zuletzt gar nicht mehr antraten, plötzlich gegen uns spielen. Das hätte doch einen starken Beigeschmack“, sagt der DJK-Kapitän.

Die Damen-Verbandsligamannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang war am Wochenende spielfrei. Die zweite Damenmannschaft verlor ihr Auswärtsspiel in der Verbandsklasse beim TSV Amicitia Viernheim knapp mit 5:8. Die Mannheimerinnen gaben beide Doppel ab. In den Einzeln gingen zwei Spiele in der Verlängerung des fünften Satzes an Viernheim. Tina Stein punktete zweimal, Bärbel Staiger, Christine Klumb und Nina Reichert jeweils nur einmal. Die DJK II ist aktuell nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. bol