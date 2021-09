In Rio soll eine Medaille her

Mannheim. Eigentlich wollte Cedric Kaufmann seinen bisherigen sportlichen Höhepunkt im Sommer bei den Deaflympics in Brasilien erleben. Doch die Verschiebung auf November 2022 kommt dem 18-jährigen Tennisspieler der MTG Blau-Weiß Mannheim, der Lippenlesen kann, die Gebärdensprache beherrscht und sich dank eines Cochlea-Implantats auch problemlos in der Welt der Hörenden bewegt, nicht ungelegen. „Ich kann mich auf mein Abitur konzentrieren und mit mehr Praxis meine Leistungsfähigkeit weiter verbessern“, sieht der Schüler auch die positiven Seiten.

Dass ihn das eine Jahr Aufschub weiterbringen kann, davon ist auch sein Trainer Thorsten Bertsch überzeugt: „Cedric hat sich schon in den letzten zwei Jahren enorm gesteigert, da ist noch einiges möglich.“ Sogar noch mehr als die drei Goldmedaillen bei den deutschen Meisterschaften der Gehörlosen, die der Zwölftklässler des Ludwig-Frank-Gymnasiums gerade gewonnen hat. „Ich habe schon den Einzel-Titel nicht erwartet, aber die beiden Siege im Doppel und im Mixed kamen völlig überraschend“, erinnert er sich gerne an die Tage in Dresden, bei denen sich der Noch-Junior und mehrfache DJM-Medaillengewinner bravourös bei den Herren schlug. Seinen Doppelpartner Johannes Behr aus Essen kannte er bereits, Julia Köhler nicht. „Sie ist noch neu bei uns. Der Bundestrainer hat mich gebeten, mit ihr das Mixed zu spielen und ich habe sofort ja gesagt.“ Das nicht zu den Favoriten zählende Paar stellte sich schnell aufeinander ein und setzte alle Gegner außer Gefecht. „Ich glaube, ich konnte Julia Sicherheit geben.“

„Nicht aufregen – besser machen“

Diese psychische Stabilität ist Kaufmanns große Stärke. „Ich habe vor vielen Jahren den Film „Borg vs. McEnroe“ gesehen, in dem Björn Borg sagte: ‚Wenn man sich aufregt, hat man schon verloren. ‘ Dieser Satz hat sich mir eingeprägt, ihn habe ich mir zu Nutze gemacht. Ich akzeptiere schlechte Spiele, will es aber auch sofort besser machen.“ Technisch ist der Spezialist für Aufschläge und Vorhand schon weit, seine Rückhand wird immer besser. Auch die bisherige physische Schwäche hat er im Griff.

„Vor der Deaf-EM im Juni in Griechenland hat mein Trainer mit mir jeden Tag an der Ausdauer gearbeitet. Danach war ich so fit, dass ich bei der EM auch Dreistunden-Matches bei 42 Grad Hitze weggesteckt habe.“ Insofern ist der von der Sporthilfe geförderte A-Kader-Angehörige mit seinem Abschneiden bei seinen ersten internationalen Meisterschaften bei den Herren genauso zufrieden wie sein Bundestrainer. „Ich habe im Einzel die Nummer 13 der Welt geschlagen und gegen die Nummer Acht nur knapp verloren. Im Doppel haben wir ganz lange mit der Nummer eins mitgehalten.“

Doch das Turnier auf Kreta hat noch eine weitere Bedeutung für Kaufmann. „Wir hatten ein tolles Hotel am Strand, das Nationalteam der Gehörlosen ist wie eine zweite Familie und ich bin der Weltspitze ganz nahe gekommen.“ Insofern hat die EM für ihn sogar einen höheren Stellenwert als die Junioren-WM 2019, bei der er im Doppel Bronze gewann.

In der nächsten Saison verstärkt das Mitglied des Perspektiv-Teams des Olympia-Stützpunktes das in die Oberliga aufgestiegene Herrenteam der MTG Mannheim, wo er groß wurde. Denn Wechsel, ohne Implantat bei den Gehörlosen zu spielen und dann wieder bei den Hörenden mitzumischen, beherrscht er perfekt. „Meistens spielt er gehörlos sogar besser“, weiß Coach Bertsch. Und wo die Konkurrenz vom hörbaren Aufprall der Bälle Rückschlüsse zieht, „kann ich das sehen.“

College-Platz in den USA das Ziel

Alles läuft also bestens für Cedric Kaufmann, der nur die Absage der Deaf-EM-Absage 2020 in Hamburg bedauert: „Die hätte im Rahmen des ATP-Turniers am Rothenbaum stattgefunden und ich sollte in einem Showkampf als Doppelpartner von Dominic Thiem spielen. Er ist mein ganz großes Idol, ich hätte ihn so gerne kennengelernt.“

Seine sportlichen Nahziele sind klar abgesteckt. Die Rangliste der deutschen Herren (Top 700) ist in Reichweite, bei den Deaflympics in Rio will er eine Medaille. Für seinen beruflichen Werdegang wünscht er sich ein Sportstipendium an einem College in den USA. Seine Chancen schätzt Trainer Thorsten Bertsch als „ganz gut“ ein. Und der muss es als Mitarbeiter des Vermittlungsdiensts uniexperts schließlich wissen.

