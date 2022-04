In Nürnberg Zählbares holen

Mannheim. In der 2. Feldhockey-Bundesliga Süd der Damen stehen für Tabellenführer TSV Mannheim Hockey und den Feudenheimer HC (5.) am Samstag Auswärtsspiele in Nürnberg an. Die TSVMH-Damen müssen beim Vierten Nürnberger HTC ran (14 Uhr).

„Aufgrund der Platzverhältnisse und der Griffigkeit des Gegners wird das eines der schwierigsten Spiele der Saison“, will TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller dennoch drei Punkte mitnehmen. Die FHC-Damen müssen bei der HG Nürnberg antreten (16 Uhr) und auch Coach Christian Wittler will Zählbares aus Franken mitnehmen.

