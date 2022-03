In Lauerstellung

Mannheim. Der VfR Mannheim startet am Samstag seinen Angriff auf die Tabellenspitze in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden. Die Mannschaft von Cheftrainer Hakan Atik trifft nach dreimonatiger Spielpause zum Rückrundenstart im Rhein-Neckar-Stadion um 15 Uhr auf den 1. FC Mühlhausen. In der Tabelle ist der VfR Dritter und liegt auf Schlagdistanz zu den beiden Spitzenteams SV Spielberg und ATSV Mutschelbach.

„Mit der Vorbereitung sind wir im Großen und Ganzen zufrieden“, sagt Serkan Zubari, der Sportvorstand der Mannheimer. Im abschließenden Testspiel fertigten die Mannheimer den FV Mosbach mit 6:0 ab. „Die verletzten Spieler aus der Hinrunde sind wieder fit, alle sind heiß darauf, dass es wieder losgeht“, erzählt Zubari.

Allerdings: Der etatmäßige Innenverteidiger John Malanga kündigte vor einer Woche an, dass er nicht mehr zur Verfügung steht. „Berufliche Gründe machen es ihm einfach nicht mehr möglich. Das ist natürlich schwierig und bitter, sein Pass ist noch da, aber er kann uns in dieser Saison nicht mehr helfen“, sagt Zubari. Auch Coach Atik bedauert das: „Das ist sehr schmerzhaft, er war in der Hinrunde ein wichtiger Spieler. Ich kann es nachvollziehen, aber bin auch enttäuscht.“

In der Abwehr wird es eng

Mit Christian Kuhn und Marcel Schwöbel habe das Team aber noch zwei gute Verteidiger. Zudem kam in der Winterpause mit dem Albaner Marjus Korreshi von Eintracht Bürstadt noch ein 22-Jähriger zur Mannschaft. Der neue Mann bringt viel Klasse mit. Allerdings macht Zubari klar, dass der Neuzugang noch ein wenig braucht, um von Anfang spielen zu können. Gegen Mühlhausen ist er jedenfalls nicht erste Wahl.

„Es darf sich halt auf der Innenverteidiger-Position nun nicht noch jemand schwer verletzen. Auf dem Transfermarkt konnten wir nicht mehr nachlegen, weil wir von Johns Veränderung erst in der vergangenen Woche gehört haben“, sagt Sportvorstand Zubari, der Respekt vor dem kommenden Gegner hat: „Mühlhausen ist eigentlich viel besser, als es der aktuelle Tabellenstand der Mannschaft aussagt.“ Der 1. FC belegt nur den achten Rang. Sechs Punkte hat das Team von Trainer Christian Thome gerade einmal Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Der Aufstieg ist gar kein Thema mehr in Mühlhausen. Die Ergebnisse in der Vorbereitung waren wechselhaft. Gegen den FV Mosbach, den der VfR in der Vorbereitung voll im Griff hatte, spielte der 1. FC nur 3:3. „Auf die Vorbereitungsergebnisse gebe ich allerdings nicht viel“, warnt aber Zubari. Auch Atik warnt: „Das ist eine sehr routinierte Mannschaft mit Spielern, die Regionalligaerfahrung haben. Dieser Gegner wird uns alles abverlangen. Wir wollen aber einen guten Start hinlegen.“

Das möchte auch Fortuna Heddesheim. beim Tabellenfünften hat in der Winterpause Steffen Kohl das Traineramt übernommen. In der Generalprobe vor dem Rückrundenstart am Samstag, 15 Uhr, bei Tabellenführer SV Spielberg gab es ein 2:2 gegen den Südwest-Oberligisten Arminia Ludwigshafen. Die Heddesheimer wollen befreit aufspielen und den Spitzenreiter ärgern.

Der SV Waldhof II tritt am Samstag, 15 Uhr, beim VfB Eppingen an. Das Ziel der Blau-Schwarzen ist der Ligaverbleib. Punkte beim Aufstiegsanwärter wären eine echte Zugabe.