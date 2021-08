In der Oberliga angekommen

Mannheim. Der Auftakt in die Oberliga Baden-Württemberg ist den American Footballern der MTG Mannheim mit einem 19:12-Sieg bei den Tübingen Red Knights gelungen. Am Samstag (16 Uhr) haben es die Mannheim Bandits als Aufsteiger im ersten Ligaheimspiel im Michael-Hoffmann-Stadion nun mit den Schwäbisch Hall Unicorns II mit einem alten Bekannten zu tun.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Als die Bandits 2017 nach dem Abstieg aus der GFL den Neubeginn in der Kreisliga gestartet haben, haben die Schwäbisch Hall Unicorns ihre zweite Mannschaft ins Leben gerufen. Letztlich trafen wir bis auf die vergangene Saison seitdem immer wieder aufeinander“, sagt Bandits-Cheftrainer Christian Kempf. „Spiele gegen Schwäbisch Hall sind immer etwas Besonderes, schließlich sind die Unicorns nun schon seit Jahren der beherrschende Club in der GFL Süd und auch ihre zweite Mannschaft ist auf Erfolg getrimmt“, weiß Kempf, dass die Reserve des vierfachen Deutschen Meisters weiter nach oben strebt.

Zum Oberligaauftakt erhielten die Haller-Ambitionen aber einen ersten Dämpfer. Bei den Fellbach Warriors unterlagen die Unicorns II mit 7:27. „Das hat mich schon überrascht, denn Niederlagen sind die Haller eigentlich nicht gewohnt. Am Samstag werden sie bei uns sicherlich eine andere Mannschaft aufbieten, aber wir sind gut vorbereitet und haben auch die Qualität, sie zu schlagen“, hat nicht nur Kempf Lust darauf, den Hallern nach 2017 im Michael-Hoffmann-Stadion endlich mal wieder eine Niederlage zuzufügen. Damals siegten Schwarz-Roten in der Kreisliga mit 15:3. Das bisher letzte Aufeinandertreffen beider Teams in Mannheim gab es 2019 in der Landesliga, es endete 10:10.

„Nach unserem Testspiel gegen Mainz wurde einer unserer Spieler positiv auf Corona getestet. Daher wurden Spieler von uns in Quarantäne geschickt. Das ist zum Glück alles wieder überstanden, am Dienstag waren alle schon wieder im Training“, ist Kempf froh, dass sich die personelle Situation entspannt hat. Zum Auftakt in Tübingen musste der Aufsteiger fast auf seine komplette Defensive-Line verzichten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Personelle Entspannung

Auch in der Offense kann Kempf am Samstag wohl wieder aus dem Vollen schöpfen, so ist der junge Stammquarterback Thorben Gehrmann wieder einsatzbereit, der in Tübingen noch von Matthias Glasner vertreten wurde. „Ich denke, wir sind insgesamt ganz gut aufgestellt und haben ja auch eine Damenmannschaft am Start“, weiß Herrencoach Kempf natürlich auch, dass am Sonntag (11.30 Uhr) die Mannheim Banditaz mit einem Spiel bei den Trier Stampers in der Süd-West Gruppe der Zweiten Damenbundesliga starten. Karten für das Spiel Bandits gegen Unicorns II gibt es ausschließlich auf der Internetseite www.bandits-football.de. and