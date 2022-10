In der Hitze eiskalt ausgebremst

Kailua-Kona/Weinheim. Was wäre gewesen wenn? Diese Frage beschäftigt Florian Angert noch eine ganze Weile. Die Top fünf hatte sich der Weinheimer Triathlon-Profi bei seiner ersten WM-Teilnahme in Kailua-Kona erhofft. Und dieses Ziel war zum Greifen nahe – bis jemand anders über sein Rennen entschied.

Knapp eine Woche nach seiner 36-stündigen Rückreise-Odyssee und der Ankunft in der Heimat kann Angert fast wieder lachen über das, was ihm auf Hawaii widerfahren ist. „Auch die beiden letzten deutschen Ironman-Sieger Jan Frodeno und Patrick Lange wurden bei ihrer ersten WM-Teilnahme mit Zeitstrafen belegt. Vielleicht ist das ja sogar ein gutes Omen.“

Bei seiner WM-Premiere im härtesten Triathlon-Rennen der Welt hatte eine Kampfrichterin den 30-jährigen Weinheimer regelwidrig überholen sehen und stand mit ihrer Meinung ziemlich alleine. „Ich weiß bis jetzt noch nicht, was ich falsch gemacht haben soll. Auch die Fernsehbilder vom ZDF belegen, dass die Lücke, in die ich gefahren bin, 30 Meter betragen hat.“

Die zwölf Meter Abstand, die man mindestens haben muss, um nicht vom Windschatten des Vordermanns zu profitieren, hatte Angert den TV-Bildern nach offenkundig eingehalten. Da die Kampfrichter vor Ort den Abstand nur schätzen und zudem laut Ironman-Regelwerk Tatsachenentscheidungen nicht angefochten werden können, blieb dem in aussichtsreicher Position liegenden besten deutschen Triathleten dieses Jahres dann aber nur das bittere Warten im Penalty-Zelt. Auf glühenden Kohlen.

„Wir waren beim Radfahren bei Kilometer 40, da war ja noch alles offen. Ich bin froh, dass ich das Rennen durchgezogen habe bis zum Schluss und nicht aufgegeben habe. Und das, was ich jetzt erlebt habe, hilft mir sicher für die nächsten Jahre weiter“, sagt der Mann, der sich nicht so schnell unterkriegen lässt. Dass er ohne die Strafe eine Zeit unter acht Stunden geschafft hätte und ihm die große Hitze auf Hawaii nichts ausmacht, nimmt er als Erkenntnis mit.

Unaufgeregt in der Spur

„Unter diesen Umständen bin ich mit meinem Debüt zufrieden“, sagt Angert. Und es spricht für seine Einstellung und seinen Ehrgeiz, dass er sich als zwölftbester Triathlet der Welt noch lange nicht am Limit sieht. „Mit noch besserer Vorbereitung gibt es schon noch ein paar Stellschrauben zu drehen. Ich freue mich auf die nächsten Rennen.“

Bei der Zielankunft freute sich Angert jedenfalls, seine Emotionen mit Freundin Kathi Wolff, selbst Triathletin, teilen zu können. „Wir hatten schon lange geplant, dass wir da noch ein paar Tage urlaub dranhängen. Und das hat dann schon ein bisschen versöhnt, um etwas Abstand zu gewinnen.“

Wie es jetzt weitergeht, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Eventuell wird es noch einen Ironman Ende November geben, da stünden beispielsweise die WM-Qualifikationsrennen in Arizona/USA, Cozumel/Mexiko und Israel im Ironman-Terminkalender. Dass Angert, ehemaliger Leistungsschwimmer der TSG 1862 Weinheim, so schnell nichts umwirft, zeigt auch sein lockerer Umgang mit dem Umstand, dass er medial oft „unter dem Radar“ läuft. „Ich habe eine unaufgeregte Art mit den Dingen umzugehen.“ Die Erfahrungen bei seiner Premiere auf Hawaii werfen ihn jedenfalls nicht um, sie härten einfach noch mehr ab. AT/ü