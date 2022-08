Stuttgart. Die Mannheim Tornados haben den Ligaverbleib in der Baseball-Bundesliga nach dem Split am Samstag bei den Stuttgart Reds in der eigenen Hand. Der Mannschaft von Spielertrainer Juan Martin reicht am kommenden Wochenende ein Sieg im Doubleheader gegen den Tabellenletzten Ulm Falcons. „Ich bin nicht da und leider fehlen noch andere Schlagmänner, aber alle Pitcher sind da. Deshalb denke ich, dass wir den einen benötigten Sieg holen, um der Hölle zu entkommen“, sagte Martin.

Gegen die Stuttgart Reds gewannen die Tornados das erste Spiel mit 7:5. Rogelio Maldonado gelang im dritten Inning ein RBI-Double zur 5:3-Führung für die Mannheimer. Stuttgart glich noch einmal zum 5:5 (5.) aus. Zwei Spielabschnitte später gelang Luis Diaz ein Solo-Homerun zum 6:5 (7.) und Oscar Bustamente sorge mit einem RBI-Single einen Durchgang später für das 7:5. Dabei blieb es, weil der niederländische Reliever Ferlon Gijsbertha stark warf und den Vorsprung verteidigte.

In Partie Nummer zwei lieferten sich Reds-Werfer Austin Hassani und Tornados-Spieler Sebastian Martinez ein tolles Pitcher-Duell. Bis ins fünfte Inning ließ der Mannheimer nichts zu. Dann gelang Danilo Weber das 1:0 für die Reds. Hassani gab keinen Punkt in acht Durchgängen ab. Die Reds bauten den Vorsprung auf 5:0 aus und gewannen letztlich souverän. „Sebastian war stark, leider Hassani noch stärker“, sagte Martin. bol