Impfdurchbrüche beim VfL Kurpfalz

Mannheim. Beim Fußball-Landesligisten VfL Kurpfalz Neckarau hat es Ende der vergangenen Woche einen Corona-Ausbruch gegeben. Am Donnerstag und Freitag meldeten vier Spieler und ein Betreuer positive Befunde. Die für das Wochenende terminierte Partie bei der SG Heidelberg-Kirchheim wurde nach Absprache beider Teams kurzfristig abgesagt und auf Mittwoch, 17. November (19.15 Uhr), verlegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stellt sich die Frage: Wie sieht es beim VfL Kurpfalz mit den Impfungen aus? „Eigentlich sehr gut“, sagt Trainer Feytullah Genc, der betont, dass die positiv getesteten Personen vollständig geimpft sind. „Wir testen uns eigentlich regelmäßig, auch die Geimpften. Der Verband wollte ja eigentlich spielen lassen. Über das Wochenende kamen zwei weitere positive Tests hinzu, deshalb war die Verlegung im Nachhinein sinnvoll“, sagt Genc, der betont: „Alle haben aktuell einen milden Verlauf. Sie waren ja auch geimpft. Leider haben sie aber natürlich auch Familienmitglieder angesteckt. Nur ein Akteur lag drei bis vier Tage mit höherem Fieber im Bett, mittlerweile aber hat er wohl das Gröbste überstanden.“

Das Training wurde ausgesetzt. „Jetzt scheint es, als sei die Viruskette unterbrochen“, hofft der Coach. Kann Neckarau also das für Sonntag (14.30 Uhr) geplante Heimspiel gegen den TSV Steinsfurt bestreiten? „Aktuell sieht es danach aus“, sagt Genc: „Natürlich sind wir stark dezimiert. In der schwierigen Lage mit aktuell 50 000 Neuinfektionen bundesweit und einer Inzidenz von 340 in Mannheim, muss man sich schon fragen, wie sinnvoll das alles ist. Trotz Impfung lassen wir alle Spieler schnelltesten, die Kabinen nutzen wir vorsichtshalber nicht. Der Mehraufwand für uns Trainer ist riesig. Die Stimmung in der Mannschaft ist trotzdem gut.“

Am Mittwoch besiegte unterdessen der FK Srbija in einem Nachholspiel zu Hause den TSV Kürnbach mit 4:0 (3:0). Anton Markovic (3.), Vuk Spanovic (10.) Georgios Parsantanian (20.) und erneut Anton Markovic (64.) trafen für Srbija, das nur noch vier Punkte hinter dem Relegationsplatz liegt. bol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2