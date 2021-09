Braunschweig. Es war fast wie ein kleines Klassentreffen der Ehemaligen: Aus Hannover hatte sich Ex-Waldhof-Stürmer Valmir Sulejmani in die eigentlich für „96er“ verbotene Stadt gewagt und plauderte am Mannschaftsbus des SV Waldhof mit einigen Kollegen von damals. Und dann war da ja auch noch Michael Schultz, dessen Präsenz die Mannheimer unmittelbar auf dem Braunschweiger Platz zur Kenntnis nehmen durften, wo der 1,94 Meter große Südpfälzer Riese die Rolle des Spielverderbers übernahm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An dem Herxheimer der von 2016 bis 2020 beim SVW am Ball war und 2019 zur Aufstiegsmannschaft gehörte, kam am Samstag keiner vorbei. Schultz spielte fehlerfrei, energisch und war eine der großen Stützen in der Braunschweiger Hintermannschaft. Das Selbstbewusstsein war dem 28-Jährigen sichtlich anzumerken und speist sich aus zehn Startelf-Einsätzen in zehn Spielen, von denen Schultz neun Mal über die volle Distanz ging.

„Der Club, die Stadt – das passt“

„Ich fühle mich wohl hier. Der Club, die Stadt – das passt“, beschreibt Schultz seinen zweiten Anlauf bei den Niedersachsen. Nach seinem Wechsel im Sommer 2020 zum damaligen Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig wurde Schultz bekanntermaßen nach einem halben Jahr zu Viktoria Köln ausgeliehen. Als Braunschweig direkt wieder in der 3. Liga landete, bekam auch Schultz eine neue Chance – und nutzte sie.

Der Pfälzer spürt vor allem das Vertrauen von Trainer Michael Schiele. „Der ist ein guter Typ“, sagt Schultz, an dessen Verletzungsgeschichte aus Köln (zwei Nasenbeinbrüche, Mittelhandbruch) am Samstag nur noch ein dicker Tapeverband an der linken Mittelhand erinnerte. „So lange Knie und Knöchel in Ordnung sind, ist alles okay“, sagt Schultz, der zuletzt einiges wegstecken musste, sich aber nicht beirren ließ und nun offenbar im zweiten Anlauf angekommen ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2