Im Favoritenkreis

Leutershausen. Es wird die härteste Drittliga-Saison aller Zeiten. Am Samstag (19 Uhr) starten die Handballer der SG Leutershausen bei der TGS Pforzheim in die neue Spielzeit. 82 Mannschaften sind in den sieben Staffeln insgesamt vereint, 26 Absteiger wird es geben.

„Keiner weiß, wo er steht. Das geht nicht nur uns so, auch die Konkurrenz weiß das nicht. Und so ist eine Einschätzung, wohin es diese Runde laufen kann, sehr schwer“, sagt Trainer Marc Nagel, der aus jahrelanger Erfahrung weiß, was die Fans verlangen. Traditionell viel.

Ein Derby nach dem anderen

„Leutershausen – das ist ein Name. Und natürlich hat die SGL immer den Anspruch, im vorderen Drittel mitzuspielen. Aber wohin die Reise wirklich gehen wird, das werden wir frühestens nach den ersten Spielen wissen.“ In der Staffel sind zwölf Teams vertreten. Ein Derby jagt das nächste. „Das ist interessant, aber auch gefährlich“, sagt Nagel. „Durch die verkürzte Saison zählt es doppelt, wenn du einen Lauf hast. In negativer oder positiver Hinsicht.“

Die ersten beiden Mannschaften erreichen am Ende die Aufstiegsrunde, ab Platz sieben geht es in die Abstiegsrunde. Und die Konkurrenz ist heftig. Viele haben personell aufgerüstet. Auch Leutershausen. Sieben Zugänge sind bei sechs Abgängen zu vermelden.

Jonathan Scholz kam vom Erstliga-Absteiger Eulen Ludwigshafen. Doch ausgerechnet den Königstransfer erwischte es. Scholz brach sich die Mittelhand, drei bis vier Monate droht er auszufallen. Niklas Ruß, als Mittelmann Nummer 1 vorgesehen, wird nun doch auch wieder ab und an auf Linksaußen ran müssen. Ein Rückschlag in Sachen „Einspielen“.

Etablierte Kräfte

Dennoch: Die SGL wird von der Konkurrenz zum erweiterten Favoritenkreis gezählt. Dafür hat sie mit Ruß, Bitz, Schreiber, Rolka, Hübe und Co. zu viele sehr gute Drittliga-Spieler in ihren Reihen. „Mit Lars Röller haben wir zudem ganz viel Qualität bekommen“, sagt Nagel, der sich auf wirklich viele Jungs freut, die „gerne und gut“ Abwehr spielen. 2,03-Meter-Riese Röller, dem zu einer bislang steileren Karriere oft Verletzungspech im Weg stand, ist mit seinen 22 Jahren bereits zum Abwehrchef aufgestiegen und im Angriff am Kreis eine Erscheinung.

Dennoch: Die vergangenen Monate haben vorsichtig und demütig gemacht. Knackige Aussagen gibt es nicht. „Ein guter Start ist ganz wichtig“, sagt Nagel. „Und dass wir die Saison zu Ende spielen. Am liebsten mit Zuschauern.“ AT/ü