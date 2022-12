Im Derby die Relegation vermeiden

Schriesheim. Es könnte ein spannender Showdown am Samstag um 19.30 Uhr in der KSV-Halle in Schriesheim werden. Dann tritt die RG Kurpfälzer Löwen im letzen Saisonkampf der 2. Ringer-Bundesliga Süd gegen den SRC Viernheim an – und könnte mit einem Punktgewinn als Tabellensechster die Relegation aus eigener Kraft vermeiden.

Eine Niederlage reicht dazu auch, wenn zeitgleich die Wrestling Tigers Rhein-Nahe, die mit zwei Punkten weniger auf Platz sieben stehen, ihren Heimkampf gegen den KSV Rimbach nicht gewinnen. Bei einer Löwen-Niederlage und einem Sieg der Tigers würden die Kurpfälzer wegen des schlechteren direkten Vergleichs doch noch auf den Relegationsplatz abrutschen und im Januar in die Extrarunde gehen müssen.

Doch seit Sonntag steht über all dem ein dickes Fragezeichen, nachdem der RKG Reilingen-Hockenheim und der KSV Rimbach für einen Eklat gesorgt und aus dem Duell zweier Aufstiegskandidaten eine Farce gemacht haben. Beide Teams stellten nicht die genügende Anzahl an Ringern, so dass der Verband den Kampf 0:0 werten musste (wir berichteten). Offenkundig wollen beide Teams den Aufstieg vermeiden.

Löwen in stärkster Besetzung

Nun stellt sich die Frage, ob der SRC Viernheim den zweiten Tabellenplatz erobern und damit die Rückkehr in die erste Liga perfekt machen will. „Ich appelliere ans Fairplay und daran, den sportlichen Wettbewerb nicht ad absurdum zu führen. Man kann sich ja auch vom Ligabetrieb abmelden und Freundschaftskämpfe ausrichten“, sagt Staffelleiter Manuel Senn.

Ein Urteil zum Kampf zwischen Reilingen-Hockenheim und Rimbach ist in dieser Woche nicht zu erwarten: „Der Rechtsausschuss wird sich bei seinem Strafmaß sicherlich an alten Präzedenzfällen orientieren“, sagt Senn. Damit steht eine saftige Geldstrafe für beide Vereine steht im Raum.

Mit einem Sieg gegen die Löwen und einer zu erwartenden Niederlage von Reilingen-Hockenheim bei Ligameister KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt würde der SRC Viernheim aufsteigen und das finanzielle Abenteuer erste Liga angehen müssen. Stellt sich also die Frage, ob der SRC das Duell gegen die Löwen sportlich fair angehen wird.

Bei den Löwen macht man sich darüber keine Gedanken, sondern konzentriert sich voll auf sich selbst: „Wir werden unsere stärkste Mannschaft bringen. Wir wollen aus eigener Kraft die Relegation vermeiden“, sagt Herbert Maier, Sportlicher Leiter der Löwen. So wird auch Schwergewichtler Riza Yildirim, Europameister von 2017, aus der Türkei anreisen. Alexander Reifling sei zwar derzeit beim Physiotherapeuten in Behandlung. Maier geht aber davon aus, dass der Greco-Spezialist bis Samstag wieder fit sein wird. red