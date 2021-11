Ilvesheim mit offenem Visier

Mannheim. In der Fußball-Kreisliga gab sich Spitzenreiter TSV Amicitia Viernheim auch gegen Plankstadt keine Blöße und ist weiter ungeschlagen (41 Punkte). Weil Lindenhof in Hockenheim nur 1:1 spielte und gleichzeitig Rheinau den zehnten Sieg verbuchte, tauschten die jetzt punktgleichen Verfolger die Plätze: Nun sind die Rot-Weißen Zweiter. Die SpVgg Ilvesheim machte einen Sprung von Rang zwölf auf Platz neun, Friedrichsfeld behält die Rote Laterne.

Ilvesheim – SV Enosis 4:2 (1:0)

Es war ein offener Schlagabtausch mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Mittelfeldaktionen gab es kaum, in der spannenden Partie ging es rauf und runter. Alptekin Aksoy (8.) und Alexander Hilbert (49.) brachten die SpVgg Ilvesheim mit 2:0 in Front. Kyriakos Papadopoulos (54.) erzielte den Anschluss für Enosis, doch Mubarik Abdikarim (65.) stellte den alten Abstand wieder her. Papadopoulos verkürzte durch einen Strafstoß (74.), doch Hilbert machte mit dem 4:2 für die SpVgg alles klar (80.).

Hockenh. – Lindenhof 1:1 (1:1)

Voller Einsatz: Ilvesheims Torschütze zum 1:0, Alptekin Aksoy, gegen Enosis-Akteur Pavlos Sidiropoulos (rechts). © Berno Nix

Der FV Hockenheim wachte erst auf, als der MFC Lindenhof in Führung ging (14.), kam danach aber besser in die Partie und glich verdient aus. Nach der Pause spielten nur noch die Platzherren, vergaben aber jede Menge Hochkaräter.

Rheinau – Schwetzingen 4:2 (0:1)

Trotz Überzahl ab der 20. Minute enttäuschte der SC Rot-Weiß Rheinau in der ersten Hälfte auf der ganzen Linie, kam aber wie ausgewechselt aus der Kabine. Boban Peric drehte mit einem Hattrick die Partie gegen den KSC Schwetzingen.

Reilingen – Hochst. Türk. 1:4 (1:0)

In der ersten Halbzeit war der SC Reilingen überlegen und lag verdient vorn. Doch direkt nach dem Wiederanpfiff glich der FC Hochstätt Türkspor aus und wurde immer stärker. Als die Platzherren nach dem 1:2 aufmachten, fingen sie zwei Konter.

Hemsbach – Wallstadt 0:3

Die SpVgg Wallstadt war nicht nur wegen der Tabellenposition besser als die SG Hemsbach, sondern auch auf dem Platz. In der zweiten Hälfte waren die Gäste kaum gefordert und konnten das Ergebnis verwalten.

Viernheim – Plankstadt 2:0 (2:0)

Das Spiel war nur aufgrund der vielen Torchancen auf beiden Seiten spannend – mit einem kleinen Vorteil für den TSV Amicitia Viernheim. Die Südhessen ließen gegen die TSG Eintracht Plankstadt beste Möglichkeiten aus, sie hätten auch gut und gerne 7:3 gewinnen können.

VfR Ma. II – Neckarau 0:1 (0:0)

Eine unglückliche Niederlage für den VfR Mannheim, denn der TSV Neckarau war nicht besser. „Es hätte auch 7:2 ausgehen können“, sagte VfR-Co-Trainer Sven Zahnleiter. Doch mit einer Mischung aus Pech und Unvermögen vor dem TSV-Tor vergaben die Rasenspieler beste Chancen.

Gartenst. – Ladenburg 3:0 (1:0)

Der VfB Gartenstadt nutzte in einem kurzweiligen Spiel gegen den FV Ladenburg seine Möglichkeiten und siegte hochverdient.

Friedrichsf. – Leutersh. 0:2 (0:1)

Tabellenschlusslicht FC Germania Friedrichsfeld zeigte gegen den FV Leutershausen eine schwache Leistung und hatte wenig Zugriff auf die Partie. Im Gegensatz zu den Vorwochen erspielten sich die Germanen kaum eigene Torchancen und kassierten die Gegentreffer nach einem individuellen Fehler und einem Freistoß.