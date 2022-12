Mannheim. Sie ist als erste Trainerin einer Herren-Mannschaft in die Geschichte des Fußballkreises Mannheim eingegangen. Nach genau einem Jahr ist die Ära von Kerstin Burgey als Chefcoach beim ASV Feudenheim allerdings schon wieder beendet. „Der Mannschaftszusammenhalt war definitiv kein Grund, auch die Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung war perfekt“, erklärt Burgey zunächst zu ihrer Entscheidung, um dann den Grund dafür zu nennen: „Am Ende gab es ein paar Themen, die mit dem Vorstand für diese Saison besprochen waren, die nicht eingetreten sind. Am Ende waren es viele Kleinigkeiten, die mich dazu bewogen haben.“

Fokus auf die aktive Karriere

Weiterhin ist die 33-Jährige, die einst für den FF USV Jena auch drei Bundesliga-Spiele absolviert hat, auch selbst noch beim 1.FFC Kaiserslautern aktiv. Damit ist ihr Fokus nach der Rücktrittsentscheidung wieder mehr auf ihre eigene aktive Karriere gerichtet.

Gedacht war es ursprünglich jedoch anders: „Eigentlich lag meine Priorität ganz klar auf der Arbeit beim ASV Feudenheim. Ich hatte aber gemerkt, dass sich das zuletzt immer mehr verschoben hat“, erläutert sie und sagt weiter: „Hin zu meiner aktiven Karriere, wo es mir immer wichtiger geworden ist, noch einmal eine gute Saison zu spielen und die Saison mit dem Aufstieg abzuschließen“, so Burgey, die kürzlich auch den B-Lizenz-Lehrgang abgeschlossen hat.

Kritikern, die das Jahr beim ASV Feudenheim als Scheitern werten könnten, da sich der Club auch in dieser Saison nicht dem Abstiegskampf entziehen konnte, tritt Burgey entschieden entgegen: „Wir haben es geschafft, den ASV Feudenheim in der vergangenen Rückrunde vor dem Abstieg zu bewahren.“ Seitens des Vorstandes sei ihr Engagement „hoch honoriert“ worden. Auch von der Mannschaft habe Burgey viel Zuspruch erhalten. „Ich nehme viel Positives mit. Das Jahr hat mir sehr viel Spaß gemacht“, macht Burgey deutlich.

Ihr Nachfolger wurde bereits ohne große Trainersuche festgelegt. Juan Corrales, der aus dem Trainerteam von Burgey übrig geblieben ist, wird den ASV Feudenheim durch die Rückrunde führen. „Wir müssen wieder dahin kommen, wo wir in der vergangenen Rückrunde waren: Die Jungs müssen wieder eine Mannschaft werden“, gibt der neue Coach die Richtung vor. „Das Potenzial ist vorhanden, wir haben viele richtig gute Einzelspieler“, betont Corrales, der in seiner Heimat Venezuela vor vielen Jahren Profi war und im Fußballkreis unter anderem beim SV 98 Schwetzingen in der Oberliga sowie in Viernheim und in Plankstadt gespielt hat.

Der ASV Feudenheim liegt in der Kreisklasse A1 nach der absolvierten Vorrunde auf Rang 13 – mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Als Abschlusszeugnis stehen in Burgeys Vita beim ASV insgesamt zehn Siege in 30 Ligaspielen zu Buche. wy