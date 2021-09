Ibrahimaj trifft sofort für den VfR

MANNHEIM. In der Fußball-Verbandsliga holten Fortuna Heddesheim und der SV Waldhof II Siege. Der VfR Mannheim kam in seinem ersten Saisonspiel zu einem Punkt.

Friedrichst. – VfR Mannh. 1:1 (1:1)

Er kam und traf. Ali Ibrahimaj trug sich bei seinem Debüt im Trikot des VfR Mannheim am Sonntag gleich in die Torschützenliste ein. Der Mittelfeldspieler verwandelte einen Foulelfmeter kurz vor der Halbzeit zum 1:1. Friedrichstal war zuvor in Front gegangen. Chris Jones erzielte das 1:0 (24.) für die Germania. Der VfR war auch danach am Drücker, erspielte sich zahlreiche Chancen, doch es blieb beim Unentschieden. „Wir hatten quasi 90 Prozent Ballbesitz“, befand VfR-Sportvorstand Serkan Zubari nach dem Spiel und sagte: „Aber mit den ganzen Coronafällen zuletzt sind wir mit dem Ergebnis zufrieden.“ vfr

Heddesheim – Kirchfeld 2:1 (2:0)

Die Fortuna feierte ihren ersten Heimsieg in der noch jungen Saison. Nach einer Flanke von Fabian Lorenz erzielte Timo Weber die 1:0-Führung für die Platzherren, die auch in der Folge auf das Gaspedal drückten. Mit einem platzierten Schuss ließ Andreas Adamek das 2:0 folgen. Danach gingen die Heddesheimer zu schlampig mit den eigenen Tormöglichkeiten um. Kirchfeld kam durch einen verwandelten Strafstoß von Daniel Kleinschmidt zum Anschlusstreffer (66.). Plötzlich wurde es noch einmal eng. „Mein Puls ging sehr hoch“, klagte der Heddesheimer Coach Frank Hettrich: „Wir müssen unsere Möglichkeiten besser nutzen.“ fvh

Neckarelz – Waldhof II 1:4 (0:2)

Die erste Hälfte dominierte Waldhof nach Belieben und führte verdient mit 2:0 durch Tore von Jann Germies (6.) und Changjae Lee (14.). Nach der Pause wurden die Odenwälder stärker und verkürzten auf 1:2 durch Bleron Gjelaj (47.). Kurz darauf mussten die Mannheimer mit vereinten Kräften auf der Linie klären, um den Ausgleich zu verhindern. „Statt eines Spielstandes von 5:1 für uns kassieren wir fast das 2:2“, sah SVW-Trainer Oscar Corrochano, wie sein Team plötzlich in große Probleme geriet.

Die Nerven beruhigten sich, als Patrick Hocker einen an Germies verschuldeten Foulelfmeter verwandelte (59.). Hocker war es auch, der den 4:1-Endstand besorgte (68.). In der Schlussminute hielt SVW-Keeper Luca Pedretti einen Foulelfmeter (89.). „Wir haben dem Gegner bis auf die kurze Phase nach der Pause kaum Entfaltungsmöglichkeiten gegeben, müssen das Spiel aber deutlich früher entscheiden“, sagte Corrochano. rod