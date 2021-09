Ibrahimaj glückt Doppelschlag

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga hat der VfR Mannheim seine Heimpremiere erfolgreich gestaltet. Zu Hause gewann das Team des neuen Trainers Ralf Schmitt vor 200 Zuschauern gegen die Spvgg Neckarelz mit 3:1 (0:1).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst mussten die Rasenspieler aber wieder einen frühen Rückstand hinnehmen. Nach Ballgewinn spielte Neckarelz steil seine schnellen Stürmer an, die dann in der VfR-Abwehr, die sich öfters anfällig zeigte, für Unruhe sorgten. Diese Marschroute war gleich in der 14. Minute von Erfolg gekrönt. Ein Neckarelzer Angreifer drang in den Strafraum ein, wurde etwas ungeschickt attackiert und kam ins Straucheln. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt und Yazji verwandelte den fälligen Elfmeter sicher.

Der VfR kam schwungvoll aus der Kabine und machte Druck. Nach einem Eckball von Muca brachte der aufgerückte Abwehrchef John Malanga das Leder per Kopfball unmittelbar vor den Kasten, wo der Neckarelzer Yannis Zechmeister ein Eigentor zum 1:1 (55.) unterlief. Danach war der VfR nicht mehr zu halten. Kurz darauf gelang Ali Ibrahimaj das 2:1 (60.) für den VfR. Und derselbe Spieler erhöhte mit seinem dritten Saisontreffer auf 3:1 (77.).

Neckarelz kam nicht mehr zurück. Der VfR durfte sich über den ersten Dreier in der noch jungen Saison freuen. In der Pressekonferenz zeigte sich VfR-Trainer Ralf Schmitt mit dem Ergebnis zufrieden, bemängelte allerdings den Auftritt in der ersten Halbzeit, in der er seine Mannschaft im Spiel gegen den Ball zu offen und im Zurücklaufen zu bequem sah. vfr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Waldhof II – TSG Weinheim 3:1

„Es war heute eine gute Leistung von uns. In der ersten Halbzeit waren wir überlegen, das frühe Tor hat uns Sicherheit gegeben. Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann dass wir noch effektiver werden müssen“, fasste Oscar Corrochano, der Trainer des SV Waldhof II die 90 Minuten nach dem 3:1 (2:0)-Erfolg über die TSG Weinheim zusammen.

Die Waldhof-Reserve erwischte einen Traumstart. Mit dem ersten Angriff erzielte Patrick Hocker bereits die Führung zum 1:0 (1.). Die Hausherren blieben aggressiv und verzeichneten viele gewonnene Zweikämpfe.

Hocker hätte nachlegen können, scheiterte aber (17.). Gillian Jurcher war es dann vorbehalten, mit einer Einzelaktion auf 2:0 zu erhöhen, Torwart Steven Stattmüller sah hier nicht gut aus (20.). Durch Jonas Can versäumten die Weinheimer es zweimal, zu verkürzen (29., 42.). Auch der Schuss von Waldhofs Julian Marquardt verfehlte sein Ziel (43.). So blieb es bis zur Halbzeit zunächst beim 2:0.

Nach der Pause hatten die Hausherren wieder den besseren Start, doch Stattmüller konnte einen Freistoß von Onur Ünlücifci gerade noch zur Ecke lenken (48.). Das Tor fiel dann auf der anderen Seite. Nach einer Stunde Spielzeit verkürzte die TSG durch Nick Huller zum 2:1 (60.). Die TSG riskierte in der Folge viel, die Zweikampfquote blieb aber zu schwach. Jann Germies machte mit dem 3:1 in der Schlussphase alles klar (87.). rod

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Durlach-Aue –Heddesheim 0:2

Vor 100 Zuschauern avancierte bei der Fortuna Timo Weber zum Matchwinner in der Karlsruher Vorstadt. Seine beiden Tore in der zweiten Hälfte sicherten den Heddesheimern einen verdienten 2:0-Erfolg. Es war der dritte Sieg in Folge für die Fortunen. fvh