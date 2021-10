Hohe Hürde Schorndorf

Viernheim. Nach dreiwöchiger Pause startet die Ringer-Bundesliga Südost in ihren dritten Kampftag. Dabei muss die RKG Reilingen/Hockenheim zum SV Johannis Nürnberg, der zuletzt den SRC Viernheim klar mit 18:6 bezwingen konnte. Keine leichte Aufgabe für die Männer um Coach Wolfgang Laier.

Noch schwerer dürfte es für den SRC Viernheim sein, am Samstag (19.30 Uhr) vor heimischer Kulisse dem ASV Schorndorf Paroli zu bieten. Die Württemberger streben die Endrundenteilnahme an und setzen dabei unter anderem auf die WM-Teilnehmer Shamil Ustaev und Jello Krahmer. Hier wird viel taktisches Geschick von Trainer Michael Böh nötig sein, um die Begegnung so lange wie möglich offen zu gestalten.

Der ASV Ladenburg muss die bittere Heimniederlage in der Regionalliga gegen Hausen-Zell wegstecken und sich auswärts dem KSV Hofstetten stellen. Normalerweise ist das eine lösbare Aufgabe, aber vor heimischem Publikum gilt die Neumaier-Staffel als besonders stark motiviert. Zu einem rein nordbadischen Duell kommt es am Samstag (19.30 Uhr) zwischen den Tabellennachbarn KSV Schriesheim II und SVG Nieder-Liebersbach. Klarer Favorit ist Schriesheim. TP