Hofmann kämpft, Röhler muss passen

Mannheim/Luzern. Der eine gibt alles für seinen Olympia-Traum, der andere hat seine Hoffnungen jetzt begraben müssen. Im Lager der deutschen Speerwerfer könnten die Gefühlslagen unterschiedlicher kaum sein. Während Andreas Hofmann von der MTG Mannheim nach seiner Ellbogen-Operation Anfang des Jahres am Dienstag beim Meeting in Luzern spät – aber vielleicht nicht zu spät – in die Saison einsteigt, hat Olympiasieger Thomas Röhler vom LC Jena am Montag seine Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio absagen müssen. Wegen einer Rückenverletzung, die er sich im Training zugezogen hatte, könne er sein gewohntes Leistungsniveau nicht erreichen, teilte der 29-Jährige mit.

„Es ist mir unglaublich schwergefallen, Tokio eine Absage zu erteilen. Zusammen mit meinem Trainer Harro Schwuchow habe ich genau abgewogen, aber am Ende hat meine Gesundheit Vorrang“, sagte der Rio-Olympiasieger von 2016, der schon bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig nach nur einem Wurf passen musste. „Ich muss auf meinen Körper hören, da ich meinen Sport noch ein paar Jahre auf Top-Niveau ausüben möchte“, erklärte der Thüringer. „Mit einer Teilnahme an den Olympischen Spielen würde ich aufgrund der Rückenverletzung zu viel riskieren.“

Gute Trainingseindrücke

Ins Risiko geht auch Hofmann. Dem Vize-Europameister von 2018 wurde im Februar eine Sehne aus dem Unterarm im Ellbogen eingesetzt, die DM verpasste er. Die Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen verliefen aber verheißungsvoll. „Bei der OP wurde ganze Arbeit geleistet. Andi ist schmerzfrei, das ist das Wichtigste“, betont MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen. cr/dpa