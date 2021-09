Hochspannung im Derby

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang haben den ersten Saisonsieg eingefahren. Das Team um Mannschaftskapitänin Kerstin Sommer gewann ihr Heimspiel in der Verbandsliga gegen die SG Wiesloch/Heidelberg mit 8:5.

Das Doppel Sabine Lehr/Heike Czech bezwang zu Beginn das Duo Nina Gausmann/Meike Drescher mit 3:1-Sätzen. Melanie Pahl/Sommer verloren dagegen ihre Partie gegen Jessica Reinbold/Anita Kretschmer mit 1:3. Jessica Reinbold, die Spitzenspielerin der SG, gewann ihre drei Einzel alle ohne Satzverlust. „Sie hat hervorragend gespielt, das hat allerdings nicht gereicht, um bei uns zu gewinnen“, sagte DJK-Teamsprecherin Heike Czech.

Verbandsliga-Damen gelingt Coup

Käfertal/Vogelstang zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Sabine Lehr, Kerstin Sommer und Melanie Pahl punkteten jeweils zwei Mal, Heike Czech steuerte einen Sieg bei. „Mit diesen beiden Punkten hatten wir vor der Partie nicht gerechnet“, sagte Czech. Die DJK-Damen sind nun Tabellenzweiter und treffen nach einem spielfreien Wochenende am 10. Oktober, 14 Uhr, auf die SG Heidelberg/Neuenheim.

Die Damen von Käfertal/Vogelstang II startete in der Verbandsklasse Nord mit einem 8:6 bei der TTG 1947 Walldorf. Maßgebend für den Erfolg waren die beiden gewonnenen Doppel von Beate Rüffer/Tina Stein und Bärbel Staiger/Nina Reichert zu Beginn der Partie. In den Einzeln punkteten Bärbel Staiger und Beate Rüffer zwei Mal, Tina Stein und Nina Reichert gewannen jeweils ein Mal. Das reichte zum knappen Erfolg. Auch die DJK II ist am Wochenende spielfrei. Dann muss Käfertal/Vogelstang II am Samstag, 9. Oktober, 14 Uhr, in eigener Halle gegen den TSV Amicitia Viernheim antreten.

Das Verbandsklassen-Derby der Herren endete ohne Sieger. Die DJK Käfertal/Vogelstang II und die DJK St. Pius trennten sich 8:8. Die Neuhermsheimer legten stark los, führten nach den Doppeln schon 3:0. Paul Rebsam schlug Aaron Heinz mit 3:2 und sorgte für den ersten Käfertaler Punkt. Doch Sebastian Tiemann, David Elvers und Marcus Wigand bescherten St. Pius mit ihren Erfolgen eine 6:1-Führung. Käfertal/Vogelstang steckte auch nicht auf, als Moritz Müller zum 7:2 für die Neuhermsheimer erhöhte. Mit sechs Einzelsiegen in Folge gingen die DJK II mit einer 8:7-Führung ins Schlussdoppel. Dort glichen Paul Rebsam/Dominik Schwarz für Käfertal/Vogelstang eine 0:2-Satz-Führung zunächst aus. Doch Tiemann/Heinz gewannen im Entscheidungssatz mit 11:6 und retteten St. Pius noch einen Punkt.

Tags zuvor hatten die Neuhermsheimer zu Hause den TTV Weinheim-West II 9:4 besiegt und die DJK Käfertal/Vogelstang auswärts den TTC Neckargerach/Guttenbach mit 9:2 abgefertigt. St.Pius empfängt am Samstag, 18.30 Uhr, die TTG EK Oftersheim. Die DJK Käfertal/Vogelstang hat spielfrei. bol