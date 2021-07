Hochkarätiges Feld am Abschlag

Heddesheim. Der Golfclub Heddesheim Gut Neuzenhof zieht ab Dienstag die Top-Talente aus Deutschland und der Schweiz an. Bis Freitag wird um die 11. International Matchplay-Trophy (imt) des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV) gekämpft. Gesucht werden die beiden Nachfolger von Malu Brinker (GC Mannheim-Viernheim) bei den Mädchen und Bjarne Wietschorke (GC Hannover) bei den Jungs, die sich 2019 die Siege sicherten.

Nachdem der Wettbewerb 2020 aufgrund von Corona nicht seine zweite Austragung in Heddesheim erleben konnte, dürfen die beiden Titelverteidiger nun altersbedingt beim Turnier für Golftalente bis 18 Jahre nicht mehr mitwirken.

„In Österreich finden Meisterschaften statt, daher konnte aus meiner Heimat niemand nach Heddesheim kommen“, bedauert die aus Wien stammende Leistungssportkoordinatorin des BWGV und neue imt-Turnierleiterin Nina Mühl, dass bis zum Meldeschluss am 18. Juli keine Meldungen aus der Alpenrepublik eingingen. „Immerhin konnte wir sechs Teilnehmer aus der Schweiz für uns gewinnen, vier Mädchen und zwei Jungen“, berichtet Mühl.

Unter den sechs Eidgenossen ist mit Fridolin Julian Michel vom GC Zürichsee allerdings einer, der gemeinsam mit Luca Franck (GC Mannheim-Viernheim) und Robin Link (GC St. Leon-Rot) zum Favoritenkreis gezählt wird. Mit Marco Stoner und Maximilian Wörner werden auch zwei Clubkameraden Links aus St. Leon-Rot hoch gehandelt.

Mehr Anmeldungen als Plätze

Bei den Mädchen hat der BWGV mit seinen Landeskaderspielerinnen Sophie Böllhoff und Una Irrgang (beide GC St. Leon-Rot) zwei heiße Eisen auf den Sieg im Feuer. Auch Uma Bergner (ebenfalls GC St. Leon-Rot) und der bei der imt 2019 drittplatzierten Lara Ok (Münchner GC) sowie Annalena Moser (Freiburger GC) wird einiges zugetraut.

„Insgesamt sind 50 Mädchen und 50 Jungen am Start“, hatte Mühl keine Probleme, ein hochkarätiges Starterfeld zusammenzubekommen. „Wir hatten sogar noch mehr Anfragen, die wir nicht alle berücksichtigen konnten“, gibt es sogar eine Nachrückerliste. „Es sind Zuschauer zugelassen und der Eintritt ist an allen Turniertagen frei, allerdings müssen sich alle Zuschauer vor Betreten der Anlage registrieren lassen“, berichtet die imt-Turnierleiterin, dass dies Teil des Schutz- und Hygiene-Konzepts ist.

„Los geht es an den Turniertagen so gegen 7.30 Uhr, am Miittwoch werden wir sogar eine halbe Stunde früher anfangen“, berichtet Mühl. Am Dienstag steht dabei ab 7.30 Uhr die erste Runde der Zählspielqualifikation über 18 Löcher für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, die sich letztlich bis in den späten Nachmittag ziehen wird. Am Mittwoch steigt dann ab 7 Uhr zunächst die zweite Zählspielqualifikation. Die besten 24 Mädchen und 24 Jungen ziehen danach ins Matchplay ein. Eine Turnierneuerung ist, dass die Plätze eins bis acht das Achtelfinale direkt erreichen. Die Teilnehmer auf den Rängen neun bis 24 spielen ebenfalls am Mittwoch (17.30 Uhr) in einem Sechzehntelfinale im Matchplay über neun Löcher die weiteren acht Achtelfinalteilnehmer aus.

Das Achtelfinale und das Viertelfinale (jeweils Matchplay über 18 Löcher) finden am Donnerstag ab 7.30 Uhr und ab etwa 13.30 Uhr statt, am Freitag werden das Halbfinale (ab 7.30 Uhr) und die Finalrunde (ab ca. 13 Uhr) ebenfalls jeweils im Matchplay über 18 Löcher gespielt. and

Info: Weitere Informationen unter imt-golf.de