Hochkarätige Wettbewerbe auf der Seckenheimer Waldrennbahn

Mannheim. Zuschauer sind am Donnerstag auf der Waldrennbahn zwar noch nicht zugelassen, dennoch freuen sich die Veranstalter vom Badischen Rennverein Mannheim-Seckenheim auf den zweiten Galopprenntag der Saison. „Ein Listenrennen ist immer etwas ganz Besonderes. Ich bin sehr optimistisch“, fiebert Club-Präsident Stephan Buchner nicht nur dem Auftritt seines Wallachs Kashani im Ausgleich IV über 2500 Meter entgegen. Er freut sich auch auf den sportlichen Höhepunkt, der im Fußball der Europa League entspricht.

Stattliche 15 000 Euro sind im Großen Heinrich-Vetter-Badenia-Listenrennen ausgeschrieben. Unter den sieben Startern ist mit Indian Soldier auch ein Lokalmatador aus dem Stall von Marco Klein. In der vergangenen Saison war der fünfjährige Wallach mit fünf Siegen in München der bundesweite Aufsteiger der Saison. „Die kleine Bahn in Seckenheim ist für ihn zwar nicht optimal, aber unter die ersten Drei sollte er kommen“, strahlt der Coach Zuversicht aus.

Thunder Light startet im Ausgleich IV über 1900 Meter. © Pix

101. Sieg soll gefeiert werden

Seine Mumm-Pferde, also diejenigen, die seinen 101. Sieg perfekt machen könnten, sind Anna Adventure im Busenbender-Preis (2500 m) und Sindra im Ausgleich IV (1400 m): „Beide haben sehr gut gearbeitet.“ Gegen die vierjährige Sindra tritt allerdings auch Horst Rudolphs Furous an. „Er kann vorn mitmischen“, ist der Doyen unter den Besitzertrainern überzeugt.

Der Ausgleich IV (1900 m) ist mit den Stuten Inchiquin, Golden April und Thunder Light eine spannende Klein-Stallmeisterschaft, denn alle haben auf ihrer Heimbahn schon Top-Platzierungen erreicht und sind in guter Form. Jockey Tommaso Scardino hat Thunder Light ausgesucht, mit der er bei sieben Starts dreimal gewann und dreimal Zweiter wurde. Allerdings ist die Distanz für ihn vielleicht etwas zu kurz. Aber auch aus Mannheimer Sicht ist der Ausgleich IV ein Leckerbissen, weil Horst Rudolph mit der vierjährigen Candy Sweet und dem fünfjährigen Perviy dagegenhält.

Earl wieder im Favoritenkreis

Im Ausgleich III über 1900 m starten mit Routinier Pissarro („Wenn er Lust hat, ist er vorne dabei.“) und Chagal zwei Rudolph-Pferde gegen ein Trio von Klein. Fidelius trägt wenig Gewicht und Earl gehört nach seinem Sieg am 30. April erneut zum Favoritenkreis. Ebenso wie Catenda „wenn sie ihre Nerven im Griff hat“. Im Rennen der Dreijährigen startet Rudolphs Minou, Klein hat sogar drei Eisen im Feuer. „Von Darius habe ich eine gute Meinung. Intermination sollte auf dem guten Geläuf besser zurechtkommen als zuletzt auf weichem Boden. Und Pipito hat sich gegenüber seinem Lebensdebüt vor einem Monat, als er Letzter wurde, deutlich gesteigert.“

Von der Veranstaltung, die am Donnerstag um 14 Uhr beginnt, wird ein kostenloser Live-Stream angeboten: www.deutscher-galopp.de und www.badischer-rennverein.de.