Historischer Erfolg

Hamburg. Bislang hat es zwischen Düsseldorf und Konstanz keinen Verein in der deutschen Segel-Bundesliga gegeben. Nun hat sich das geändert, das Nariida sailing team des Segel-Clubs Otterstadt mischt in der Beletage mit. Lena Abendroth, Janne Handermann, Felix Laukhardt und Carl Herrmann gelang die Qualifikation beim DSL-Pokal auf der Außenalster in Hamburg. Platz zehn bedeutete das Ticket für die kommende Saison in Liga zwei.

In der ersten und zweiten Bundesliga streiten je 18 Clubs um den Titel. Die Regatten werden von Mannschaften mit vier Teammitgliedern bestritten. Um technische Gleichheit zu gewährleisten, werden identische Kielboote vom Typ J/70 gesegelt. „Trotz noch nicht optimaler Trainingsbedingungen hat unser junges Team mit großem Einsatz ein Zeichen für die Metropolregion Rhein-Neckar gesetzt“, betonen Teammanager Kai-Lüder Glinz und SCO-Vorsitzender Ralf Roth. red