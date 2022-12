Hiobsbotschaft für die Löwen

Ladenburg/Schriesheim. Seit zwei Wochen fehlt der Name von Attila Tamas (98 kg G) in der Mannschaftsaufstellung der RG Kurpfälzer Löwen in der 2. Ringer-Bundesliga-Süd. Wie jetzt bekannt wurde, flatterten dem Sportler und der RG ein positiver Dopingbefund und damit ein Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen ins Haus. Seither gilt eine Schutzsperre für den Greco-Spezialisten.

Wie die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) am Donnerstag dieser Redaktion bestätigte, wurde im Blut von Tamas der verbotene herz- und kreislaufwirksame Arzneistoff Meldonium gefunden. Nun droht ihm eine Sperre von vier Jahren, wenn die B-Probe ebenfalls einen positiven Befund erbringt. Das Strafmaß wird von der NADA festgelegt. Die Probe wurde Ende Oktober beim Kampf der RG gegen die RKG Reilingen-Hockenheim (13:17) entnommen, als die beiden Schwergewichtler der Clubs zum Doping-Test gebeten wurden.

B-Probe steht noch aus

Wie Manuel Senn, Vize-Präsident Bundesliga beim Deutschen Ringerbund (DRB) bestätigt, würde die 0:1-Niederlage von Tamas gegen David Stumpe automatisch in ein 0:4 umgewandelt, der Kampf der Löwen gegen die RKG dann mit 13:20 gewertet. Eine Bestrafung des Vereins bleibt wegen der persönlichen Verfehlung von Tamas aus, große Auswirkungen auf die Tabelle hätte das geänderte Kampfergebnis nicht. Die Löwen würden Siebter bleiben.

Nun darf Tamas, der auch als Greco-Trainer bei den Löwen fungiert, ebenfalls nicht mehr das Team führen. Er selbst zeigt sich ob der eingetretenen Situation zerknirscht: „Ich mache eigentlich keinen Leistungssport mehr und bin nur auf die Matte gegangen, weil unser ukrainischer Schwergewichtler wegen des Kriegs in der Ukraine nicht immer kommen kann.“ Die Öffnung der B-Probe hat er bereits verlangt, dies soll am Nikolaustag erfolgen. Hätte er gewusst, dass das eingenommene Herzmittel verbotene Substanzen enthält, hätte er sich eine Genehmigung von seinem Arzt geholt, so Tamas. Dass die Geschichte nun öffentlich wurde, irritiert ihn: „Wir haben im Verein eigentlich Stillschweigen darüber vereinbart und wollten erst nach dem Ergebnis der B-Probe an die Öffentlichkeit gehen“, sagt Tamas.

Der Meldonium-Befund ist laut der NADA der erste Dopingfund beim Ringen in Deutschland seit dem Jahr 2016. Damals wurden drei Ringer des deutschen Mannschaftsmeisters ASV Nendingen positiv auf Meldonium getestet. Der Vorfall hatte deutschlandweit für Furore gesorgt, weil diese Funde die ersten nach der Verschärfung der Rechtslage gegen das Doping in Deutschland waren. „Ich glaube nicht, dass der positive Befund nun einen Schaden für den Ringsport bedeutet“, sagt Senn. Über die Beweggründe könne er nichts sagen: „Eigentlich bringt Doping bei uns im Sport nichts. Wenn ich die Technik nicht beherrsche, dann bringt mir auch ein verbotenes Mittel nichts“, meint Senn im Gespräch mit dieser Redaktion.

„Da kommt einiges zusammen“

Die Nachricht ist auch eine Hiobsbotschaft für die Kurpfälzer Löwen, die Tamas für die Rückrunde in seiner angestammten Klasse eigentlich als Punktbringer im Blick hatten. Im Kampf um die Vermeidung der Abstiegsrelegation in der 2. Bundesliga ist dies für Herbert Maier, Sportlicher Leiter der Löwen, alles andere als ideal. „Das kommt bei uns gerade einiges zusammen“, sagt er. So musste sich beispielsweise Abdul Rafar Ahmadi einer schweren Operation unterziehen. Für ihn ist die Saison bereits beendet.

Immerhin gibt es vor dem Kampf gegen den KSV Rimbach am Samstag (19.30 Uhr) in der KSV-Halle in Schriesheim auch positive Meldungen von Virgil Munteanu. Dieser weilte am vergangenen Wochenende bei den rumänischen Meisterschaften und ist nun wieder mit von der Partie. Ein Sieg wie im Hinkampf gegen den Tabellenzweiten würde den Löwen im Kampf um den Klassenerhalt gut zu Gesicht stehen.