Hildebrand springt in die Weltspitze

Cali. Bestleistung beim Saisonhöhepunkt und nun unter den Top Sechs der Welt. Für Dreispringerin Ruth Hildebrand (MTG Mannheim) hat sich die Reise zu den Juniorenweltmeisterschaften nach Cali (Kolumbien) gelohnt, denn sie ist in der Weltspitze angekommen. Die 17-jährige deutsche Vizemeisterin erreichte bei ihrem JWM-Debüt in der U 20 mit Rang sechs und dem persönlichen Rekord von 13,21 m mehr als erhofft.

„Mein Ziel war eine Top-Acht-Platzierung und Bestleistung. Ich habe beides hinbekommen und das als jüngerer Jahrgang“, freute sie sich im Interview mit leichtathletik.de, war aber auch selbstkritisch. „Nur leider wieder ohne Brett, das wären sonst 13,40 Meter geworden“, bemängelte sie einmal mehr, das Brett nicht getroffen und so viele Zentimeter verschenkt zu haben. „Ich weiß, dass ich diese Weiten springen kann und das gibt mir ein super Gefühl für die nächste Saison. Ich bin sehr zufrieden, aber mit der Unterstützung eines so coolen Bundestrainers wie Jens Hoyer konnte es eigentlich nur gut werden“, sagte Hildebrand.

Als Elfte hatte sie in der Qualifikation mit 12,99 m das Finale der besten Zwölf erreicht, dort sprang sie nach 12,59 und 12,98 m im dritten Durchgang die neue Bestmarke 13,21 m, die letztendlich zu Rang sechs reichte. Fünfte (13,26 m) wurde die deutsche Meisterin Anna Gräfin Keyserlingk (LAV Bayer Uerdingen/Dormagen), Gold ging an die Usbekin Sharifa Davronova (14,04 m), Silber und Bronze an Sohane Aucagos (Frankreich/13,38 m) und Tiana Boras (Australien/13,30 m). sd