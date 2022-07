Hildebrand löst WM-Ticket

Ulm. Ruth Hildebrand hat ihr großes Ziel erreicht und sich bei den deutschen Juniorenmeisterschaften in Ulm endgültig das Ticket für die Junioren-WM in Cali (Kolumbien) gesichert. Zum vierten Mal blieb die 17-Jährige Dreispringerin von der MTG in der U 20 über der Norm von 12,95 m und gewann mit 13,00 Metern Silber. „Der Wettkampf hätte besser laufen, ich besser reinfinden können“, sagte sie selbstkritisch. „Ich habe kein einziges Mal das Brett getroffen, nicht einmal bei den 13 Metern“, ist sie sicher, dass die 13,30 m „drauf“ hat. „Ich hoffe, dass ich diese kleinen Fehler beim Precamp ab nächster Woche ausmerzen kann“, freut sie sich nun auf die unmittelbare Vorbereitung in Florida. „Ich möchte in Cali ein bisschen fliegen“, will sie dort ihre gute Saison mit dem Sahnehäubchen krönen und unter die Top-Acht der U-20-Welt springen.

Mit Bestleistung 12,66 m wurde ihre Club- und Disziplinkollegin Fehintola Oladejo bei den „Deutschen“ Vierte. Die zweite Medaille für das kleine MTG-Team holte in der U 18 Hammerwerfer Luis Koch, der mit 57,92 m Dritter wurde. Um fünf Tausendstel verpasste Finn Wollschläger über 800 Meter Platz drei, doch sein Trainer Christian Stang war hochzufrieden. „Er hat alles gegeben, ist in seinem ersten Jahr in der U 20 in 51,51 sec Bestzeit gelaufen.“

Von Leistungssportchef Rüdiger Harksen gab es aber auch kritische Töne „Für das kleine Team ist die Ausbeute mit zwei Medaillen und zwei sehr guten vierten Plätzen zwar ein schönes Resultat, aber für Euphorie gibt es keinen Anlass. Wir müssen in der Abteilung noch mehr den Schwerpunkt auf den Nachwuchs legen. sd