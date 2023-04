HG O/S macht den ersten Schritt

Flensborg. Mit 34:29 (16:14) setzte sich die HG Oftersheim/Schwetzingen im ersten Relegationsspiel gegen den Abstieg aus der 3. Handball-Liga beim DHK Flensborg durch. Mit dem Auswärtssieg in einer zerfahrenen Partie war Trainer Christoph Lahme vorerst sehr zufrieden: „Es war von der Punkteausbeute so, wie wir es uns ausgemalt hatten, und ein Verdienst der gesamten Truppe.“ Allerdings hatte er doch einige Dinge gesehen, bei denen seine Leute durchaus noch Luft nach oben hätten. „Das müssen wir bis nächste Woche abstellen.“ Denn bereits am Sonntag werden die Männer aus Südschleswig in Schwetzingen zum Rückspiel erwartet, nachdem sie tags zuvor in Bayreuth antreten.

In der ersten Hälfte tat sich der Gast noch schwer, seine optische Überlegenheit dauerhaft in einen größeren Vorteil umzumünzen. Zwischenzeitliche Drei- oder Vier-Tore-Abstände waren zum Pausengang nicht mehr existent.

Nach dem Seitenwechsel sorgte der Gast aber schnell für klare Verhältnisse. Das 16:22 (37.), meist durch zügiges Spiel erzielt, war bereits die Vorentscheidung in dieser Partie. „Schnelle Mitte, zweite Welle sowie Konter mit Treffern ohne viel Aufwand – das war der Weg, den wir uns vorgenommen hatten“, lobte HG-Coach Lahme.

Er hätte sich auch gewünscht, dass seine Männer „da bei sechs, sieben Toren Vorsprung dann noch weiter nachlegen“. Stattdessen blieb der Abstand bis zum 24:31 (54.) gewahrt, dann kam es zu einem „Knick“ (Lahme), der zum 27:31 (57.) führte – aber ohne größeren Schaden. mj/ü