HG kaum noch zu retten

Schwetzingen. Aus eigener Kraft kann die HG Oftersheim/Schwetzingen den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga nicht mehr schaffen. Nach der knappen 32:33 (15:13)-Niederlage am Sonntagabend gegen den TV Kirchzell müssen die Kurpfälzer jetzt auf Ausrutscher der führenden Konkurrenz setzen. Auch das Zweitplatzierte Lemgo-Lippe II ist ohne fremde Hilfe nicht mehr zu überholen, die Ostwestfalen gewannen 32:30 gegen Flensborg.

Das Heimteam hatte sich von Beginn an einen kleinen Vorteil erkämpft, führte dann – größtenteils in Unterzahl aufgebaut – zur 20. Minute glatt 12:7. Ein erster Pflock war eingeschlagen, mehr allerdings auch nicht. Später verlor die HG auch noch Rückraumspieler Leon Haase mit einer Roten Karte. Doch noch blieb der Vorsprung bis zum 15:11 gewahrt. HG-Trainer Christoph Lahme beklagte: „Wir hätten zur Pause klarer führen können, ja müssen. Dann verschlafen wir den Start nach dem Seitenwechsel und laufen einem Rückstand hinterher.“

Beim beim 27:27 (49.) war der Ausgleich wieder hergestellt und auch nach dem 28:31 kam die HG nochmals auf 31:31 heran. Max Barthelmeß traf per Siebenmeter . „Wir kommen immer auf das Unentschieden heran“, meinte Lahme, „aber dann geht immer wieder etwas daneben. Am Ende war es ein Verzweiflungswurf, der am Pfosten vorbeistrich und vielleicht den Ausgleich hätte bedeuten können, was aber wohl immer noch zu wenig gewesen wäre.“

Der HG-Trainer bilanzierte: „Mit nun minus fünf Punkten ist das ein mächtiger Schritt nach hinten für uns.“ Er glaube aber nicht, dass die letztlich „überlebende“ Mannschaft mit nur einem Minuszähler Spitzenreiter bleibt. mj/ü