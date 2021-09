Heyn trifft bei Rückkehr

Mannheim. Ihrer Favoritenrolle sind die Damen des Mannheimer HC am Sonntag im Bundesligaheimspiel gegen den Club Raffelberg gerecht geworden. Beim 5:0 (1:0) gegen den Aufsteiger aus Duisburg feierte Naomi Heyn ihr Comeback im MHC-Trikot. Die 23-jährige Nationalspielerin hatte sich im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio einen Mittelhandbruch zugezogen. Für die Stürmerin endete nun ihre Leidenszeit, in der 44. Minute steuerte sie auch gleich das Tor zum 4:0 bei. „Das war schon etwas Besonderes für mich“, sagte Heyn, die den Kampf gegen die Freudentränen verlor.

Gegen die Gäste tat sich der Vizemeister zu Beginn schwer. Raffelberg hatte sogar eine gute Chance durch Laura Plüth, die MHC-Torhüterin Karlotta Lammers zunichtemachte (5.). Verena Neumann sorgte aber noch vor der Halbzeit für die 1:0-Führung (27.). Im dritten Viertel bauten Stine Kurz (31./Strafecke), Isabella Schmidt (42.) sowie Naomi Heyn (44.) den Vorsprung aus, ehe Aina Kresken im Schlussviertel das 5:0 (55.) nachlegte. and