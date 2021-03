Mannheim. Fieber, Abgeschlagenheit, Husten und Nasenausfluss; wenn es schlimm kommt auch neurologische Auswirkungen, die zum Tod führen können oder zu Fehlgeburten: Der Pferde-Herpes, vor allem die Typen EHV 1 und EHV 4, sorgen für Schlagzeilen – auch wenn das Virus nicht so neu ist wie Covid-19 und es bei 80 Prozent der Tiere latent vorkommt. Dennoch verfügte der Dachverband Deutscher Galopp am vergangenen Freitag eine allgemeine Impfpflicht. Obwohl – anders als im Turnierreitsport – derzeit weltweit keine Infektionen bekannt sind.

Als Folge schrumpften am vergangenen Sonntag die Startfelder in Dortmund. Nicht betroffen war und ist der Mannheimer Rennstallbesitzer Marco Klein, denn alle seine Pferde sind geimpft. „Es gibt schon immer eine Impfpflicht gegen Influenza, gegen Herpes war sie bisher freiwillig. Allerdings nicht für Tiere, die in Frankreich starten sollen“, erklärt Klein. Er zog rechtzeitig die Konsequenzen und bescherte so seinem dreijährigen Neuling Burkan in Dortmund ein prächtiges Lebensdebüt mit Rang drei. „Es gibt eine Grundimmunisierung mit einer Erst- und Zweitimpfung im Abstand von sechs Wochen, danach muss alle sechs Monate nachgeimpft werden.“ Da Nebenwirkungen immer wieder auftreten, werden alle seine Pferde nach den Spritzen ein paar Tage geschont. „Ich denke, wenn alle Trainer und Besitzer der neuen Impfpflicht nachkommen, reicht die Zeit, dass am 30. April, beim Saisonauftakt auf der Seckenheimer Waldrennbahn, die Startfelder voll sind.“

Rudolph beklagt Impfstoffmangel

Nicht ganz so rosig ist die Lage bei Trainerkollege Horst Rudolph. In seinem Stall sind nur die drei Galopper geimpft, die im Herbst in Frankreich liefen. „Doch bei denen wird jetzt die Nachimpfung fällig, fünf andere brauchen die Grundimmunisierung. Aber ich habe große Probleme, denn es gibt zu wenig Impfstoff. Keiner der Tierärzte, die ich angerufen habe, kann impfen“, sieht er den Start seiner Pferde auf der Waldrennbahn in Gefahr. „Dann war die ganze Winterarbeit umsonst.“ Außerdem bemängelt er die kurzfristige Entscheidung des Dachverbandes. „Von heute auf morgen eine Impfpflicht zu verlangen, ist mehr als ärgerlich.“

Ausbruch in Valencia

Im Turnierreitsport gibt es weder Melde- noch Impfpflicht, obwohl es im Übergang vom Winter zum Frühjahr regelmäßig zu Herpesvirus-Infektionen kommt. Anfang Februar gab es in Valencia einen Ausbruch, nun wurde eine Turnierserie in Vejer de la Frontera nach weiteren Erkrankungen abgebrochen. 1500 Pferde wurden isoliert und können Spanien nur mit einem Gesundheitsattest verlassen. Frankreich stellte zwei Auffangstationen zur Verfügung, in denen unter strengen Isolations- und Hygienebedingungen gerastet werden kann. Bis 28. März hat der Weltreiterverband FEI zudem fast alle Veranstaltungen in zehn europäischen Ländern abgesagt.

„Richard Vogel ist zwar selbstständig und von Viernheim nach Marburg gezogen, aber noch immer auch Mitglied bei uns. Er ist auf der Rückreise von Spanien, ansonsten haben wir keine Pferde im Ausland“, sieht Peter Hofmann, der Präsident des Reitervereins Mannheim, die Lage gelassen, aber mit Vorsicht. „Wir tun, was wir können, haben die Corona-Hygienebedingungen verschärft. Alle Dienstleister wie Schmiede oder Sattler müssen auf der Anlage Schutzkleidung tragen.“

Menschen können sich zwar nicht anstecken, das Virus aber übertragen. „Es treten in der Region immer mal wieder die harmlosen Virus-Typen 2 und 3 auf, aber von 1 und 4 sind wir bisher verschont geblieben. Zumindest hier im Reiterverein. Ansonsten läuft das Stallleben weiter in einem geschlossenen Kreis, denn Turniere finden derzeit ja keine statt.“ Bedenken hat Hofmann allerdings, ob und wie sich die Herpes-Lage auf das Maimarkt-Reitturnier und seine Internationalität auswirken könnte. „Bisher ging man davon aus, dass die Inkubationszeit 14 Tage beträgt, doch jetzt sind auch 21 Tage möglich.“