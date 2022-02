Herber Rückschlag für die Academics

Oldenburg. Ausgerechnet beim Tabellenletzten EWE Baskets Oldenburg haben es die MLP Academics Heidelberg verpasst, im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga wichtige Punkte zu sammeln. Stattdessen kassierten die Heidelberger mit dem 73:109 (33:51) die bislang höchste Saisonniederlage.

Bei Oldenburg zeigte sich von Beginn an die Handschrift des neuen Cheftrainers Ingo Freyer: in der Verteidigung Druck über das komplette Spielfeld, in der Offensive unzählige schnelle Abschlüsse und engagiertes Rebounding. Dieser Intensität konnte Heidelberg spätestens nach dem ersten Viertel (19:27) nichts mehr entgegensetzen, was sich unter anderem in der Reboundbilanz (20:44) niederschlug.

Academics: Chapman (18), Lowery (13), Ugrai (9), Friederici (8), Martin (7), Osaghae (6), Ely (5), Würzner (4), Kuppe (3). red

