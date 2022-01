Herber Dämpfer für Leutershausen

Pforzheim. Die Erfolgsserie von Handball-Drittligist SG Leutershausen ist gerissen. Bei der SG Pforzheim/Eutingen kassierte die SGL nach acht Siegen in Folge eine empfindliche 19:27 (10:11)-Niederlage, die in dieser Höhe nicht unbedingt zu erwarten war.

„Die erste Halbzeit war eigentlich okay. Wir haben unsere Chancen aber nicht genutzt. Das hat sich durch den ganzen Abend gezogen”, betonte Linksaußen Jonathan Scholz. Bis zur Pause waren die Bergsträßer noch auf Augenhöhe, nach dem Wechsel zog Pforzheim dann aber schnell auf drei Tore davon und bestrafte die Fehler der Bergsträßer eiskalt. Die gewohnte Leistung im Mittelblock fehlte, vorn waren die Abschlüsse zu hastig.

„Wenn wir da oben bleiben wollen, dann müssen wir eine Reaktion zeigen und am Samstag gegen Haßloch anders auftreten als in der zweiten Halbzeit in Pforzheim”, sagte ein enttäuschter Scholz.

Torschützen der SGL: Bitz (6), Pauli (4/3), Bauer (3), Scholz (2), Röller (2), Schmitt (1), Leibnitz (1). red

